青木商店は、サンリオが開催する人気投票イベント『2024年サンリオキャラクター大賞』とコラボし、対象商品のコラボジュース購入で同イベントに投票できる企画を、「果汁工房果琳」ほかフルーツジュースバー全178店舗にて11日から5月26日の期間限定で実施する。今年は購入特典として、コラボジュース1杯購入ごとに特別デザインの限定コースターが計10種の中からランダムで1枚プレゼントされる。

同イベントは、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれた90キャラクターがエントリーし、WEBやサンリオショップなどからの投票により順位を決める、年に一度の人気ランキングイベント。世界中のファンが投票に参加し、投票数は2022年でおよそ2600万票、2023年には4400万票を超えるなど、年々注目度が増加している。同コラボ企画は2022年より実施しており、推しキャラクターのグッズとコラボ商品を一緒に撮影して楽しんだり、全商品制覇を目指して普段訪れる機会のない店舗を巡ったりとさまざまな楽しみ方ができる。今年のコラボ商品は、キャラクターをそれぞれイメージした計9つのコラボジュース。今年は新たに3キャラクターを追加し、パワーアップする。ジュースのイメージとなるのは、2023年サンリオキャラクター大賞で上位となった「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」「ポチャッコ」「ハローキティ」「マイメロディ」「ハンギョドン」「リトルツインスターズ」「タキシードサム」の9キャラクター。各キャラクターのイメージにぴったりのネーミングと味わいの、バリエーション豊かなフルーツジュースを楽しむことができる。コラボジュースは、かわいらしいポーズのキャラクターがそれぞれデザインされた専用カップで提供される。1店舗につきコラボジュース3種類ずつの取り扱いとなり、コラボジュース税込550円購入ごとに、『2024年サンリオキャラクター大賞』の投票シールが1枚もらえる。投票シールを店頭の投票用ポスターに貼ることで、好きなキャラクターに投票することが可能。(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647639