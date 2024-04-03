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気象台は、午前11時25分に、大雨警報（土砂災害）を佐賀市、唐津市、多久市、武雄市、大町町、江北町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・佐賀市、唐津市、多久市、武雄市、大町町、江北町に発表

佐賀県では、3日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　3日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　3日昼前

■唐津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　3日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　3日昼過ぎ

■多久市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　3日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　3日昼前

■武雄市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　3日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　3日昼過ぎ

■大町町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　3日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　3日昼前

■江北町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　3日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　3日昼前