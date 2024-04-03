【大雨警報】佐賀県・佐賀市、唐津市、多久市、武雄市、大町町、江北町に発表
気象台は、午前11時25分に、大雨警報（土砂災害）を佐賀市、唐津市、多久市、武雄市、大町町、江北町に発表しました。
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佐賀県では、3日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
3日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 3日昼前
■唐津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
3日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 3日昼過ぎ
□大雨警報【発表】
・土砂災害
3日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 3日昼前
■武雄市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
3日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 3日昼過ぎ
■大町町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
3日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 3日昼前
■江北町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
3日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 3日昼前