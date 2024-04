セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年4月第1週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア』 Mぬいぐるみ “ジュディ&ニック”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ズートピア』 Mぬいぐるみ “ジュディ&ニック”

投入時期:2024年4月第1週より順次

サイズ:全長約24×40×28cm

種類:全2種(ジュディ、ニック)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ウサギ初の警察官を目指す「ジュディ・ホップス」と詐欺師の「ニック・ワイルド」が秘密に挑む、ディズニー映画『ズートピア』

2016年に劇場公開され、ディズニープラスオリジナル短編アニメーションシリーズとして『ズートピア+』が配信されています。

そんな『ズートピア』から「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」のぬいぐるみが、セガプライズに登場。

一緒に飾りたくなる警官コスチュームがポイントです!

ジュディ

立派な警察官になるため奮闘する「ジュディ・ホップス」

印象的なクリクリした大きな瞳や、ピンと立った耳もしっかり再現されています☆

アクティブな「ジュディ・ホップス」の雰囲気にぴったりな、警官姿もポイントです。

ニック

キツネらしく生きる、詐欺師の「ニック・ワイルド」

「ジュディ・ホップス」との出会いから物語に大きく関わって行きます。

ネクタイを締めた警官コスチュームがかっこいいぬいぐるみです!

揃えて飾りたくなる、警官コスチュームの「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」

セガプライズのズートピア』 Mぬいぐるみ “ジュディ&ニック”は、2024年4月第1週より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 警官姿のジュディとニック!セガプライズ ディズニー『ズートピア』 Mぬいぐるみ appeared first on Dtimes.