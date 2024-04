セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年4月第1週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 プレミアムドームクッション “プー&ラビット”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 プレミアムドームクッション “プー&ラビット”

投入時期:2024年4月第1週より順次

サイズ:全長約30×30×20cm

種類:全2種(ラビット、プー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから「くまのプーさん」と「ラビット」のドームクッションが登場。

キャラクターのお顔が大胆に表現された、半球型のクッションです☆

お部屋のアクセントにもなる、インパクト大なボリューム感がポイント。

お部屋を明るい雰囲気にしてくれるイエローを基調にした、春らしい気分になれるクッションです!

ラビット

「くまのプーさん」たちと一緒に100エーカーの森に暮らす、ウサギのキャラクター「ラビット」

お鼻や耳の部分は、かわいらしいピンク色をしています。

ピョンと立った耳がアクセントになった、ぽってりとしたフォルムも楽しいグッズです☆

プー

「くまのプーさん」のお顔を表現したプレミアムドームクッション。

ふっくらとボリュームある大きさで、お耳の部分が立体的に作られています!

つぶらな瞳がかわいい、シンプルなデザインながら「くまのプーさん」の特徴をとらえたクッションです。

「くまのプーさん」と「ラビット」のお顔を立体的に表現したドームクッション。

セガプライズの「くまのプーさん」 プレミアムドームクッション “プー&ラビット”は、2024年4月第1週より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

