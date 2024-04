Matt、父・桑田真澄氏の誕生日をお祝い！親子SHOTに反響「素敵なご家族」「パパ幸せですね」

4月2日、MattがInstagramを更新した。

【写真】バースデーケーキを前に笑顔を見せた桑田氏の写真なども公開

Mattは、自身のInstagramアカウントにて、「4月1日はパパの誕生日でした」「パパ、おめでとう みんなでお祝いできてよかった」「May you have an amazing year!!!!!」とコメントし、父・桑田真澄氏との2ショットや、バースデーケーキを前に笑顔を見せている桑田氏の写真を掲載。

続けて、「ずっとカッコいいパパでいてね lysm いつもありがとう」「お食事は、【鮨 和紀】さんに来て頂き握ってもらいました ありがとうございました!」と綴り、食事の写真も公開していた。

この投稿に対して、ファンからは、「素敵なご家族」「サイコー過ぎます」「笑顔が見られて幸せです」「パパ幸せですね」などのコメントが寄せられている。

元プロ野球選手の桑田氏を父に持つMattは、大学卒業後からタレントとして活躍しており、現在も様々な分野で活動の幅を広げている。