SEVENTEEN、カムバへのカウントダウン開始！新AL『17 IS RIGHT HERE』のスケジューラーを公開

SEVENTEENがカムバックへのカウントダウンを開始した。

SEVENTEENは4月3日、公式SNSに4月29日18時に発売されるベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』のプロモーションスケジューラーを公開した。

映画『グランド・ブダペスト・ホテル』のオリジナルイラストで有名なMax Dalton(マックス・ダルトン)が参加したベストアルバムカバーイメージの一部と、コンテンツ公開日程がプロモーションスケジューラーに書かれている。

スケジューラーによると、7日『17 IS RIGHT HERE』のプロモーションウェブサイトが開かれ、続いてトラックサンプラー、オフィシャルフォト、トラックリスト、ハイライトメドレー、「GOING SEVENTEEN」スペシャル、ミュージックビデオティーザーなど多彩なコンテンツが順次公開される。

一番下には「With much more to come!」と書かれており、より多くのコンテンツが追加で公開されることを予告した。

さらに出演者SEVENTEEN、演出CARAT(公式ファンクラブ)という文字にも注目だ。所属事務所PLEDISエンターテインメントは「今までSEVENTEENが出演した映画をCaratがディレクティング(演出)してきたことに対する感謝の意味を込めたもので、SEVENTEENの9年の足跡が盛り込まれたベストアルバムに多くの期待をお願いする」と伝えた。

『17 IS RIGHT HERE』はSEVENTEENのシグネチャーサウンドである「SEVENTEEN RIGHT HERE」を活用したアルバム名で、SEVENTEENの過去・現在・未来を集大成したアルバムだ。今回のアルバムでSEVENTEENの数式である「13(メンバー)+3(ユニット)+1(一つのチーム、Carat)=17(SEVENTEEN)」を完成するすべての人が一堂に会し、この9年を記念することになる。