今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、開いた時の直径が約98cmとビッグな、ディズニーデザイン「大きめサイズの1級遮光晴雨兼用日傘」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「大きめサイズの1級遮光晴雨兼用日傘」

© Disney

価格:6,990円(税込)

傘骨長さ:約58cm

全長:約81cm

重さ:約330g

直径:約98cm

素材:ポリエステル

手動式

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

大きめサイズでしっかり日差しを遮り、雨の日もOKな晴雨兼用日傘。

開いた時の直径は約98cmで、強い雨や、日差し、紫外線から守ってくれます!

また、1級遮光生地でUVカット率は99.9%なのもポイント◎

デザインは「ミッキーモチーフ」と『ふしぎの国のアリス』の2種類がラインナップされています

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインの傘。

マリンな総柄デザインが楽しく、縁はストライプ柄になっています☆

© Disney

ミッキーモチーフの周りには、イカリやヨット、舵のモチーフも!

「ミッキーマウス」のロゴもユニークなロープ状で表現されています。

ふしぎの国のアリス

© Disney

『ふしぎの国のアリス』デザインの傘。

ネイビーが基調で、お花もたっぷりとあしらわれ大人かわいい雰囲気☆

© Disney

ちょこんと座っている「アリス」

手にはティーカップも!

そんな「アリス」をニヤニヤ笑いを浮かべて見ている「チェシャ猫」の姿もプリントされています。

撥水・防水機能付きで雨の日でも安心して使えます。

開いた時の直径が約98cmとビッグな、ディズニーデザイン「大きめサイズの1級遮光晴雨兼用日傘」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

