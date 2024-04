ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、布団がビッグなクッションに早変わりする、ディズニーデザイン「ストーリーの中にいるような布団収納袋」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ストーリーの中にいるような布団収納袋」

© Disney

価格:2,490円(税込)

タイプ:掛け布団用、敷布団用

サイズ:【掛け布団用】幅約102、奥行約70cm、マチ幅約10cm(掛け布団シングルサイズに適応)、【敷布団用】幅約102、奥行約70、マチ幅約15cm(厚さ7.5cmまでの敷布団に対応)

品質:ポリエステル100%

ファスナー式

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『アラジン』デザインの布団収納袋。

置き場所に困るシーズンオフの布団の収納にぴったりで、掛け布団用と敷布団用を組み合わせればソファー代わりにもなります。

『アラジン』の物語をイメージした雰囲気のあるデザインで、前後で2つの柄が楽しめるリバーシブル仕様になっています☆

© Disney

掛け布団用には、魔法の絨毯で空を飛んでいる「アラジン」とディズニープリンセス「ジャスミン」の姿が描かれ、裏面にはお城をバックに「ジャスミン」がシルエットで表現されています。

どちらの面もロマンティックで素敵!

© Disney

敷布団用には、『アラジン』の世界観たっぷりな模様をオン。

シルエットやモチーフなどもさりげなくあしらわれ、アートや色使いなどエキゾチックな雰囲気◎

掛け布団用も敷布団用もくるりとひっくり返せば簡単に柄がチェンジできます。

© Disney

<素材アップ>

それぞれ、肌ざわりがやわらかな薄手の素材を使用しています。

© Disney

どちらも3辺ファスナーで大きく開くので収納もしやすい!

収納スペースを有効活用できるのが魅力的。

布団がビッグなクッションに早変わりする、ディズニーデザイン「ストーリーの中にいるような布団収納袋」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

