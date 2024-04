日本でも大ヒットした大人気プロファイリング・アクション「クリミナル・マインド」の続編となる新シーズン「クリミナル・マインド/FBIvs. 異常犯罪 エボリューション(シーズン16)」が本日2024年4月3日(水)より、デジタル配信開始(購入/レンタル)となった。

「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪」シリーズは、FBI に実在する機関”BAU“(Behavioral Analysis Unit=行動分析課)に所属する最強プロファイラーたちが、全米各地を舞台にシリアルキラー(連続殺人鬼)たちの犯人像をプロファイリングし、事件の早期解決と犯人逮捕のために活躍する姿を描いた犯罪捜査ドラマシリーズとして、2005年にアメリカで放送開始。長年に亘ってその人気は全世界を駆け巡り続け、“プロファイリング・アクションの決定版”として多くの人々から愛されるTVシリーズとなった。

待望の続編となるこの新シーズンでは、あの伝説のエリートチーム《BAU》が再集結。ロッシ、ガルシア、JJ、プレンティスなどお馴染みのキャラクターが勢揃いし、予算削減やチーム体制の変化によりバラバラ同然になっていたメンバーたちが、事件のプロファイリングをきっかけに一致団結していく姿に胸が熱くなる。

© 2024 ABC Studios and CBS Studios, Inc. © 2024 ABC Studios and CBS Studios, Inc.

パンデミックを利用して構築された「連続殺人ネットワーク」や、深まる黒幕の謎と過激化する事件、手に汗握る心理戦、史上最大の脅威となるシリアルキラーに、最強のプロファイリング軍団が立ち向かう。大人気プロファイリング・アクションの最新シーズン「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪 エボリューション(シーズン 16)」を、ぜひデジタル配信(購入/レンタル)でご堪能あれ。

ストーリー © 2024 ABC Studios and CBS Studios, Inc.

ワシントン州で一度に16もの他殺体が見つかる。ヴァージニア州では一家殺害事件、メリーランド州では少女誘拐とその両親が殺害される事件が発生。各地に向かった《BAU(行動分析課)》は事件の関連性から、パンデミックを利用して構築された連続殺人犯のネットワークの存在に気付く。一方、FBI を離れて穏やかな生活を送っていたガルシアはSOARが悪用されていたことを知らされる。そんな矢先、謎の人物からの接触があり、疎遠だったロッシと連絡を取ることになるのだが……。

The post first appeared on .