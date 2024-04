マクドナルドの人気のサイドメニュー「ベーコンポテトパイ」が、2024年4月10日(水)より、全国のマクドナルド店舗にて期間限定で登場!

サクサクのパイ生地から溢れ出す、ホクホクのポテトにスモーキーなベーコン、オニオンなどの具材に、ミルクを使用したとろ〜りクリーミーなフィリングが絶妙な一品です。

また「ベーコンポテトパイ」の販売に合わせて、シンガーソングライターの藤原さくらさんを起用した新TVCMが2024年4月9日から放映されます。

マクドナルド「ベーコンポテトパイ」

価格:180円(税込)〜

販売期間:2024年4月10日(水)〜5月下旬(予定)

販売時間:全営業時間帯

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

※一部店舗およびデリバリーでは販売価格が異なります

マクドナルドから、人気のサイドメニュー「ベーコンポテトパイ」が、2024年4月10日(水)より期間限定で登場。

1990年に初登場して以来、販売するたびに人気を集めている定番のお食事パイ「ベーコンポテトパイ」

ひと口食べれば、サクサクのパイ生地から溢れ出す、ホクホクのポテトにスモーキーなベーコン、オニオンなどの具材に、ミルクを使用したとろ〜りクリーミーなフィリングが絶妙なハーモニーの一品です。

ほっと一息つきたい時、少し時間が空いた時、小腹がすいた時などにおすすめなサイドメニュー。

身も心もほっこりできる「ベーコンポテトパイ」を、新生活が始まる忙しい時期の気軽な“寄り道フード”として楽しめます。

また「ベーコンポテトパイ」の販売期間中、全5種類の「寄り道」をテーマにした数量限定パッケージが登場。

シンガーソングライター・藤原さくらさん出演のTVCMと連動した自転車デザインをはじめ、音楽、猫、踏切、路地など、寄り道モチーフのデザインに加えて、それぞれ「心をやわらかくしてくれるメッセージ」が込められています。

どのパッケージで提供されるかはお楽しみです☆

新TVCM:ベーコンポテトパイ「春と寄り道」篇

放映開始日:2024年4月9日(火)

放映地域:全国(一部地域を除く)

「ベーコンポテトパイ」の販売に合わせて、シンガーソングライターの藤原さくらさんを起用した新TVCMが放映されます。

寄り道するのは、シンガーソングライターの藤原さくらさん。

多彩で多忙な彼女が慌ただしい春の中、ふと、寄り道したくなる。

CM中に口ずさむ楽曲は、春の迷える大人を肯定してくれる曲、井上陽水さんの「夢の中へ」。

藤原さくらさんののびやかな歌声×色あせない名曲の組み合わせに加えて、「寄り道」というテーマで共感を生むストーリー構成で展開。

サクッと寄り道したくなる映像を、インパクトを持って伝えます。

ホクホクのポテトにスモーキーなベーコン、オニオンなどの具材と、とろ〜りクリーミーなフィリングが合わさった人気のサイドメニューが登場。

マクドナルドのサイドメニュー「ベーコンポテトパイ」は、2024年4月10日(水)から全国のマクドナルド店舗にて発売です☆

※画像はイメージです

※数量限定パッケージ表面のデザインは全種類共通です

※裏面のデザインは選べません

※数量限定パッケージはなくなり次第終了となります

