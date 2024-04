ASUSがハンマーみたいなポータブル電源、その名も「ROG Mjolnir」発表 - ジョークじゃない

ASUSは4月1日、ゲーミングブランド「ROG」におけるグローバル向けX(旧Twitter)アカウントにおいて、ポータブル電源とみられる新製品について明らかにした。発表日は真偽がわかりにくくなるエイプリルフールながら、ジョークではないようだ。ASUSがハンマーみたいなポータブル電源、その名も「ROG Mjolnir」発表 - ジョークじゃないX(旧Twitter)アカウントで画像のみ公開された新製品。昨今防災用途等でも注目が集まる、いわゆるポータブル電源とみられるもので、4つのコンセントとUSB Type-A×2、USB Type-C×2のような端子を搭載。出力中の電力量や電池残量の表示も可能なようだ。製品天面にはしっかりした柄がついており、プロポーションも相まってハンマーのような様子。製品名「ROG Mjolnir」からわかるように、北欧神話に登場するトールが使う「ミョルニル(ムジョルニアとも)」をフィーチャーしているようだ。

発表日は折しもエイプリルフールながら、画像にはNot an April Fool's Jokeと付されておりジョークではない模様。投稿にはComputex2024のタグもついており、6月開催予定のイベントで実物の展示もあるかもしれない。IT'S REAL GAMERS!Can you guess what feature we're gonna add to complete your gaming experience? ????Stay tuned for more during #ROGComputex2024!#ROGMjolnir⚡ pic.twitter.com/NbSCRYdJzD- ROG Global (@ASUS_ROG) April 2, 2024