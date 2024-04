(カナダ・トロントから現地レポート)世界中から愛されているA・A・ミルンの児童小説「くまのプーさん」。1966年以来、ウォルト・ディズニー・カンパニーがキャラクター権利を保有していたが、2022年に著作権が切れ、パブリックドメインになったことで、さっそく低予算ホラー『プー あくまのくまさん』(2023)が作られた。ホラー映画ファンはもちろん、ディズニーファンもザワつかせた本作、先日3月9日に発表された“最低映画”を決めるゴールデンラズベリー賞(ラジー賞)にて、最多5部門を受賞し再び話題に。ワースト映画賞に加え、ワースト脚本賞、ワースト監督賞などを獲得した。

本作は、殺人鬼と化したプーさんとピグレットが『13日の金曜日』のジェイソン並に人を襲う、これまでの可愛らしいイメージとは真逆の設定で、グロテスクをとことん盛り込む手法、お粗末な脚本&演技、そして救いのないエンディングに何故か惹き込まれてしまうファンが多く、世界で1600以上の劇場で公開されると、世界的興行収入は490万ドルを越えた(Box Office Mojo調べ)。製作費10万ドル以下という予算に対して、驚くべき大ヒットを記録したのだ。

北米では、続編『Winnie-the-Pooh: Blood and Honey2(原題)』が3月26日より3日間限定で劇場公開となった。1作目はRotten Tomatoes批評家スコア3%という、ある意味驚異の数字を叩き出したが、なんと続編は53%、オーディエンススコアでは83%を記録している(3月28日現在)。この続編は、前作の約10倍の予算で製作され、イギリスの名優サイモン・キャロウがキーパーソンとして出演。クリストファー・ロビン役ニコライ・レオン含むオリジナルキャストは戻ってこないが、人気キャラクターのティガーとオウルが凶悪な殺人鬼として加わる。

舞台は、100エーカーの森で起きた大虐殺から1年後のアッシュダウン。この町の住人はクリストファー・ロビンが1年前の惨劇に関与していると考えていた。クリストファーは肩身の狭い思いでこの町で暮らしており、酷いトラウマを抱えた彼は、カウンセラーと過去の記憶を振り返るため、深層意識にアクセスする。そこで、子ども時代の誕生日パーティーで起きた“ある事件”を思い出していく。一方で、プーさんは仲間たちとクリストファーを追い、邪魔してきた者を容赦無く殺害。そして彼らはついにアッシュダウンへとやってくる……。

特殊メイク一つとっても、前作とはレベルが全く違う。それはプーさんの“眼”の表現だけでも明らかだ。血混じりの恐ろしい目を映し出すシンプルなシーン一つとっても、脳裏に焼きつくほど印象的となっている。そして、プーさんたちの凶暴性もパワーアップ。仲間たちの襲い方もキャラクターそれぞれの特徴を活かしている。ティガーのあの陽気で元気な性格も、殺戮シーンで思う存分に発揮されている。

ちなみに、今作のプーさんのお気に入り武器はトラバサミのようで、バラエティ豊富な痛々しい殺し方を全編通して披露してくれている。また、チェーンソーに火をつけて追いかけ回したり、首を容赦なくもぎ取ったりするド派手なシーンも満載だ。

BRAND NEW LOOK at Winnie-The-Pooh and Christopher Robin.. trailer will drop at the end of THIS MONTH.