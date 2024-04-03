３日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０１：００ 米・ウィリアムズニューヨーク連銀総裁がＮＰＯ主催の討議に参加
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：４５ 中・財新非製造業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・失業率
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：４５ 米・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
○決算発表・新規上場など
決算発表：カネコ種<1376>，ＫＴＫ<3035>，ワールド<3612>，川口化<4361>，西松屋チェ<7545>，ナルミヤ<9275>，北恵<9872>
出所：MINKABU PRESS
０１：００ 米・ウィリアムズニューヨーク連銀総裁がＮＰＯ主催の討議に参加
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：４５ 中・財新非製造業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・失業率
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：４５ 米・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
○決算発表・新規上場など
決算発表：カネコ種<1376>，ＫＴＫ<3035>，ワールド<3612>，川口化<4361>，西松屋チェ<7545>，ナルミヤ<9275>，北恵<9872>
出所：MINKABU PRESS