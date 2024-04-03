２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８５．１５ドル（＋１．４４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２２８１．８ドル（＋２４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５８０．４セント（＋８５．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４５．２５セント（－１１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．５０セント（－９．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７４．００セント（－１１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．２３（＋１．９０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８５．１５ドル（＋１．４４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２２８１．８ドル（＋２４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５８０．４セント（＋８５．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４５．２５セント（－１１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．５０セント（－９．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７４．００セント（－１１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．２３（＋１．９０）
出所：MINKABU PRESS