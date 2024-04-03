日経225先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円安の3万9690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41765.39円 ボリンジャーバンド3σ
41063.46円 ボリンジャーバンド2σ
40361.53円 ボリンジャーバンド1σ
40175.00円 一目均衡表・転換線
40020.00円 5日移動平均
39838.91円 2日日経平均株価現物終値
39690.00円 3日夜間取引終値
39659.60円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
38957.67円 ボリンジャーバンド-1σ
38255.74円 ボリンジャーバンド2σ
38070.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37553.81円 ボリンジャーバンド3σ
36920.53円 75日移動平均
35850.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34136.80円 200日移動平均
株探ニュース
41765.39円 ボリンジャーバンド3σ
41063.46円 ボリンジャーバンド2σ
40361.53円 ボリンジャーバンド1σ
40175.00円 一目均衡表・転換線
40020.00円 5日移動平均
39838.91円 2日日経平均株価現物終値
39690.00円 3日夜間取引終値
39659.60円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
38957.67円 ボリンジャーバンド-1σ
38255.74円 ボリンジャーバンド2σ
38070.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37553.81円 ボリンジャーバンド3σ
36920.53円 75日移動平均
35850.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34136.80円 200日移動平均
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