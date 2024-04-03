　3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円安の3万9690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41765.39円　　ボリンジャーバンド3σ
41063.46円　　ボリンジャーバンド2σ
40361.53円　　ボリンジャーバンド1σ
40175.00円　　一目均衡表・転換線
40020.00円　　5日移動平均
39838.91円　　2日日経平均株価現物終値
39690.00円　　3日夜間取引終値
39659.60円　　25日移動平均
39485.00円　　一目均衡表・基準線
38957.67円　　ボリンジャーバンド-1σ
38255.74円　　ボリンジャーバンド2σ
38070.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37553.81円　　ボリンジャーバンド3σ
36920.53円　　75日移動平均
35850.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34136.80円　　200日移動平均


株探ニュース