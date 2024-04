ホラー映画『チャイルド・プレイ』シリーズの殺人人形「チャッキー」を描く新作映画が、製作の初期段階にあるようだ。チャッキーの生みの親ドン・マンシーニによると、ドラマ「チャッキー」との連動を目指しているという。

『チャイルド・プレイ』シリーズは1988年に映画第1作が製作されたのち、2017年までに全7作が展開。2021年にはシリーズ初となるドラマ版「チャッキー」が米放送開始となり、現時点でシーズン3までが製作されている。日本ではHuluにてシーズン1~2が配信中だ。

米のインタビューで、将来的なプロジェクトについて質問されたマンシーニ。「この業界の誰もがそうであるように、僕も色々なことをやってみたい。今のところ、チャッキーだけでも十分だと思いますけどね。やりたいことは他にもあります」とした上で、すでに新企画が動いていることを明かした。

「新しいパイロット版にも取り組んでいるし、実は、チャッキーの新作映画も初期段階に入っています。」

また米のインタビューでは、ドラマ版と映画シリーズが「連動することが私の希望です」とコメント。初期段階にある新作映画は「番組と連動するようにデザインされている」と明かした。「チャッキーバースをこのように拡大し続けられることを願っています。それが私の希望です。どうなるか見守っていきたいと思います。」

ちなみにマンシーニは映画全7作の脚本を手がけ、内3作の監督、ドラマ版のショーランナー・製作総指揮・脚本を務めている。ゆえにシリーズ全体にレガシーが受け継がれ、映画版とドラマ版は直接的につながる内容となっている。来る新作と「チャッキー」はどのように連動するのか。さらなる情報を楽しみに待ちたい。

なおドラマ「チャッキー」は、シーズン3の後半が2024年4月10日より米放送予定。日本ではシーズン1~2がHuluで配信中だ。

