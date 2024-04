BABYMONSTERが、1stミニ・アルバム『BABYMONS7ER』で2024年4月1日(月)に待望のデビューを果たした。BIGBANGやBLACKPINK等、これまでに世界的アーティストを多数輩出してきたYG ENTERTAINMENTが、約7年ぶりに世界へ送り込んだ7人組ガールズグループ、BABYMONSTER。ミニアルバムは4月1日(月)0時の配信リリース直後から、世界各国のiTunesチャートで1位を獲得するなど(日本では2位、米国では8位にチャートイン)大きな反響があり、同じく4月1日0時にYouTubeでプレミア公開されたタイトル曲「SHEESH」のMUSIC VIDEO(40万人がリアルタイム視聴、その後YouTube「24時間以内に最も多く見られた動画」1位に)とともに、休養後に復帰したAHYEONを含む全7人のメンバーとなった完全体のBABYMONSTERによる1stミニ・アルバム『BABYMONS7ER』の全貌が世界へ向け明らかになった。

力のあるビートと強烈なシンセでグループのアイデンティティを表現した「MONSTERS(Intro)」、YGのDNAが色濃く反映されたヒップホップジャンルで中毒性のあるサビと振り付けが強烈なダンスナンバー「SHEESH」、世界的アーティストのチャーリー·プースが参加した「LIKE THAT」、AHYEONのボーカルが加わって一層豊かになった「Stuck In The Middle(7 ver.)」と「BATTER UP(7 ver.)」、7人のデビューまでの旅程を盛り込んだ「DREAM」、軽快なアレンジでポップに生まれ変わった「Stuck In The Middle(Remix)」、圧倒的なボーカル力とパフォーマンス能力の無限の可能性を感じさせる全7曲となっている。そして、これらの強力な全7曲を収録した日本限定特典付輸入盤がいよいよ4月2日(火)にリリースとなり、対象商品<PHOTOBOOK VER.>を購入すると付与されるシリアルナンバーによる「購入者スペシャル抽選応募特典会」の開催も決定。さらに、全国のタワーレコード、HMV各店舗でのパネル展示も同じく4月2日からスタートしている。(※掲示時期は店舗によって異なります)また、ジャカルタ、シンガポール、台北、バンコクに先駆け、5月11日(土)12日(日)には東京・有明アリーナでの世界初となるファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE』を開催、プレミア必至となるチケットは現在オフィシャル2次先行予約受付中。<リリース情報>BABYMONSTER1st MINI ALBUM『BABYMONS7ER』https://www.sonymusic.co.jp/artist/BABYMONSTER/info/561392/=収録曲=1. MONSTERS (Intro)2. SHEESH3. LIKE THAT4. Stuck In The Middle (7 Ver.)5. BATTER UP (7 Ver.)6. DREAM7. Stuck In The Middle(Remix)ソニーミュージックオフィシャルサイト:https://www.sonymusic.co.jp/artist/BABYMONSTER/日本版オフィシャルサイト:https://yg-babymonster-official.jp/日本版オフィシャルX(旧twitter):https://twitter.com/_BABYMONSTER_JPInstagram:https://www.instagram.com/babymonster_ygofficial/TikTok:https://www.tiktok.com/@babymonster_yg_tiktokFacebook:https://www.facebook.com/BABYMONSTER.ygofficial/