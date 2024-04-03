【パ・リーグ順位表】ソフトバンクと西武が3勝1敗で首位 楽天・則本昂大がプロ初セーブ
プロ野球パ・リーグは2日、各地で3試合が行われました。
ソフトバンクはロッテと対戦。2回にウォーカー選手が先制タイムリー。先発の大関友久投手は7回無失点の好投で今季初勝利を挙げました。
西武はオリックスと対戦。先発の平良海馬投手が6回途中無失点の好投。1点差の接戦を制しました。
楽天は日本ハムと対戦。先発のポンセ投手は5回無失点の投球で古巣相手に勝利。9回には今季から抑えに転向した則本昂大投手が登板しプロ初セーブをあげました。
この結果ソフトバンクと西武が3勝1敗で首位に立っています。
【2日のパ・リーグ結果】
◆ソフトバンク2-0ロッテ
勝利投手【ソフトバンク】大関友久(1勝0敗)
敗戦投手【ロッテ】西野勇士(0勝1敗)
セーブ【ソフトバンク】オスナ(0勝0敗3S)
◆西武2-1オリックス
勝利投手【西武】平良海馬(1勝0敗)
敗戦投手【オリックス】カスティーヨ(0勝1敗)
セーブ【西武】アブレイユ(0勝0敗2S)
勝利投手【楽天】ポンセ(1勝0敗)
敗戦投手【日本ハム】山崎福也(0勝1敗)
セーブ【楽天】則本昂大(0勝0敗1S)
本塁打【楽天】村林一輝1号、石原彪1号