¡Ö»Ò¶¡¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡Ö»Ò¶¡¤È´Ñ¤¿¤¤¡×·Ý¿Í¤Ø¡Ä¡ÈºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡É¾®Åç¤è¤·¤ª¤¬¡ÖÁ´¾®³Ø¹»¤ËÇÛ¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤È¤Ï
¡¡16ÆüÃë¡¢¤ªÂæ¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤¥Ñ¥ó»Ñ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¾®Åç¤è¤·¤ª¡Ê43¡Ë¡£¡Ö¤è¤·¤ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤ë¤«¤Ê¡Á¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Í¤¨¡ª¡×¤È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¡Ö´Ø·¸¤Í¤¨¡×¤ÈÀä¶«¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛYouTubeÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤Ã¤Ô¡¼¾®³Ø¹»¡×¤Ç¤Î¾®Åç¤è¤·¤ªÀèÀ¸
¾®Åç¤è¤·¤ª
¢¡ ¢¡ ¢¡
³¤¥Ñ¥ó1Ëç¤ÇÁ´¹ñ¤ÎºÅ»ö¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡2007Ç¯¤Ë³¤¥Ñ¥ó1Ãú¤Ë1È¯¥®¥ã¥°¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ôÇ¯¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢°ì»þ¤Ï»àË´Àâ¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤¿¾®Åç¡£¤À¤¬¶áÇ¯¡¢¾®Åç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡ÈºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Å»ö¤ÎÃæ¿´¤Ï»Ò¶¡¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¡¢Ç¯´Ö100ËÜÄ¶¡£ºò½©¤Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¾®Åç¤¬Åú¤¨¤ëÃøºî¡Ø¾®Åç¤è¤·¤ª¤Î¥Ü¥¯¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¹Í¤¨¤è¤¦¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤âÈ¯Çä¤·¡¢5ºþ½ÅÈÇ¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡Ø¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º£¤ä¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¼¡¤°²Ô¤®Æ¬¤ËºÆÌö¿Ê¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡±«¤ÎÆü¤âÀã¤ÎÆü¤â¡¢³¤¥Ñ¥ó1Ëç¤ÇÁ´¹ñ¤ÎºÅ»ö¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¹Ç¯¤Î¥Ñ¥ó°ì¤ÇÌÈ±Ö¤¬¶¯ð×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà¤ÏÉ÷¼Ù¤òÁ´¤¯¤Ò¤«¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¶¯¤ß¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤è¤¯¸«¤ë¤È³¤¥Ñ¥ó¤Ë¤âÊÑ²½¤¬
¡¡º£¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Åç¤¬¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¥¥Ã¥ºÏ©Àþ¤Ø¤ÈÅ¾¸þ¤·¤¿¤Î¤ÏÌó13Ç¯Á°¡£Åö½é¤ÏÁ´¤¯»Ò¶¡¤¬½¸¤Þ¤é¤º¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÍÄÃÕ±à¤Ç¼«¤é¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤êÊâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î20Ç¯¡¢µÙ¹»Ãæ¤Î¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤ËYouTubeÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤Ã¤Ô¡¼¾®³Ø¹»¡×¤ò³«Àß¡£Áá°ðÅÄÂç¶µ°é³ØÉôÂ´¤Î¾®Åç¤¬¶µ¤¨¤ë»»¿ô¤Î¼ø¶È¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡Ö»Ò¶¡¤È´Ñ¤¿¤¤¡×·Ý¿Í¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯¸«¤ë¤È³¤¥Ñ¥ó»Ñ¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Åç¤Î·Ý¿ÍÃç´Ö¤À¡£
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯Åö½é¤Ï»ÔÈÎ¤Î¶¥±Ë¿åÃå¤òÀü¤¤¤Æ¤¤¤¿¾®Åç¤À¤¬¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¥·¥ç¡¼¤¬Áý¤¨¤¿19Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥í¥´¥«¥é¡¼¤Î½Ä¼Ê¡Ö¥ª¥ê¥Ñ¥ó¡×¡Ö¥Ñ¥é¥Ñ¥ó¡×¤òÆÃÃí¡£¹ø²ó¤ê¤â¸ø¶¦À¤òÂÓ¤Ó»Ï¤á¤ë¡£¸½ºß°¦ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢22Ç¯¤ËÀ©ºî¤·¤¿¡ÖSDGs¥Ñ¥ó¡×¡£SDGs¤Î17ÌÜÉ¸¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¤°áÁõ¤ÇºÇÂç¸Â¤Ë¹©É×¤¹¤ë¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¯¤ì¤¿»÷´é³¨¤Ë¤¹¤ÍÌÓ¤¬ÉÁ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´¿È¤òÃ¦ÌÓ¡£º£¤Ç¤Ï¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Î±¦Â¤ËÍÄ»ù¤¬Êú¤Ãå¤¤¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¿äÄê1²¯±ßÄ¶¤¨¤ÎÇ¯¼ý¤Ç¡Ö³¤¥Ñ¥ó¸æÅÂ¡×¤ò¹ØÆþ
¡¡º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¾®Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬¡£17Æü¡¢8ºÐ²¼¤ÎºÊ¡¦°¦Í£¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÁáÄ«¤äÌë¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¥ß¥ë¥¯ºî¤ê¤Ê¤É¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÃÏÊý¤Î»Å»ö¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æüµ¢¤ê¤ÇÄ¾¹ÔÄ¾µ¢¡£¾®Åç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é°¦ºÊ¤Ö¤ê¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤â¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ê¤É¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤â¤¢¤ê¡¢»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¾®Åç¤¬³¤¥Ñ¥ó1Ëç¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö16Ç¯¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë¡¢ÀõÁð¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1¼¼¤ò¿·µï¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þÈÖÁÈ¤Ç¡Ø6000Ëü±ß¤Ç35Ç¯¥í¡¼¥ó¡£70ºÐ¤Þ¤Ç³¤¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤Î22Ç¯¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁá¡¹¤ËÇäµÑ¡£º£ÅÙ¤Ï¶áÎÙ¤Î²¼Ä®¥¨¥ê¥¢¤Ë¡Ö³¤¥Ñ¥ó¸æÅÂ¡×¤ò¹ØÆþ¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¤ÎÃÏ²¼1³¬¡¢ÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ¤Î¸Í·ú¤Æ¤Ç¡¢·×Ìó170Ö¡£¼þÊÕ¤ÎÃÏ²Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â1²¯¿ôÀéËü±ß¤Ï²¼¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÉÔÆ°»º¶È¼Ô¡Ë
¡¡º£¤Î¾®Åç¤Î¼ýÆþ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ö»Ò¶¡¸þ¤±¤ÎºÅ¤·¤Ï»²²ÃÌµÎÁ¤âÂ¿¤¯¡¢°Æ³°ÇöÍø¡£¤à¤·¤í¡¢¹¥´¶ÅÙ¸ú²Ì¤ÇÆÀ¤¿CM¤Î½Ð±éÎÁ¤¬Âç¤¤¯¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¿äÄê1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
Á´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤ËËÜ¤ò´óÂ£¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æº£²ó¤Ï²¿ºÐ¤Þ¤Ç³¤¥Ñ¥ó¤Ç¤¤¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤«¡£ÅÔÆâ°ÜÆ°¤ÏÌ¤¤À¤ËÅÅ¼Ö¤«¼«Å¾¼Ö¤À¤È¤¤¤¦¾®Åç¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¯¡¢15ÆüÌë¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¾®Åç¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¸á¸å11»þÁ°¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ñ¤Î¾®Åç¤¬¸½¤ì¤ë¤â¡¢±Ø¤«¤é²È¤Þ¤ÇÆÍÁ³¤ÎÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡£¤è¤â¤ä¶ÛµÞ»öÂÖ¡©¡¡¤È¹²¤Æ¤Æ·Ý¿ÍÃç´Ö¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Öº£¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ò±ü¤µ¤ó¤È¸òÂå¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¹ï¤â¤Ï¤ä¤¯²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤«¤é·ë¹½¥À¥Ã¥·¥å¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡¢ÍâÄ«¡¢»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¦¾®Åç¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿´¶¤ËÊÑ²½¤Ï¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬ËÜÅö¤ËÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¸Í·ú¤Æ¤ò¹ØÆþ¡£¼¡¤Ï²¿ºÐ¤Þ¤Ç³¤¥Ñ¥ó¤Ç¤¤¤ëÍ½Äê¡©
¡Ö¤Ï¤Ï¤Ã¡£º£²ó¤Ï30Ç¯¥í¡¼¥ó¡£40ºÐ¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¿Ê¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡½¡½Ãø½ñ¤â»Ò¶¡¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«¡ÊæÆÊ¿¡ËÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ¤â¤¹¤´¤¯ÇÛ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£Á´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë´óÂ£¤¹¤ë¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ñ¶âÎÏ¤¬¤Þ¤À¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Ê¸½Õ´Ø·¸¤Í¤¨¡ª¡¡¤È¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤¤µ¤¯¤Ë±þ¤¸¤¿¾®Åç¡£º£Æü¤âÍç°ì´Ó¡¢Á´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯3·î28Æü¹æ¡Ë