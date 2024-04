VTuber事務所「ホロライブプロダクション」が、3月16日(土)と17日(日)に千葉県・幕張メッセにて、3回目となる事務所最大級の大型イベント『hololive SUPER EXPO 2024 Supported By BANDAI』と音楽フェスの『hololive 5th fes. Capture the Moment Supported By Bushiroad』が開催された。世界中で大人気のVTuberたちになり切って、ファン同士交流や写真撮影をしていた現地のコスプレイヤーさんに直接インタビューを実施。今回は獅白ぼたんのコスプレをしていた、現役看護師のコスプレイヤー・大自然まかさんにお話を伺った。

【写真】普段は看護師、大自然まかさんのコスプレ撮り下ろしカット【7点】大自然まかさん 人の多さにまず驚きました。そして、改めてホロライブの人気の凄さを感じました。大自然まかさん 3、4年くらい好きで、獅白ぼたんちゃんが大好きで最推しです。何か大きいイベントに来るときは「絶対獅白ぼたんちゃん!」みたいな。大自然まかさん 見た目からファンになったんですけど、外見も中身もどちらにもハマりました。見た目はすごくクールなんですけど、おちゃめなとこがあって、ふとしたときの仕草が可愛いんです。大自然まかさん それこそ今日で言えば、コスプレと痛バック、あとはネームボードを作りました。「獅白」っていう漢字に獅白ぼたんちゃんの画像を貼り付けて、周りをキラキラデコレーションしているものです。あとはもうスパチャで、配信で読んでもらえたときはもう最高ですね。去年はエキスポに行けなかったので、家から応援しているよっていう写真を自分のSNSに掲載したんですよ。そしたら配信で紹介してもらって、その時ちょうどお風呂入っていたのですが、嬉しすぎて溺れかけました(笑)。大自然まかさん コスプレ衣装も含めて10万か20万くらいです。大自然まかさん 私は東海人なので東京だとなかなか仕事の都合で来れなかったりもするんですよ。なので、なるべく行けるところは全部行こうっていう気持ちです。今日は前乗りしてきました、愛だけで動いてます!大自然まかさん 看護師をしています。看護師で稼いだお金をそのまんまってやつですね。ホロライブの子達みんな大好きなんですけど、全員の配信追うのも結構大変で、全員見たいんですけど、なかなか配信を追えない。忙しくて、一人ひとりがしっかり追えないのが辛いです。大自然まかさん 私の全てです。生きる活力ですね。大自然まかさん 今まで持ってなくて、たまたまこのイベントの前にゲットすることができたんです。私の知り合いの子たちがお正月衣装やること多くてみんなでお正月衣装で一緒に撮りたいと思って。大自然まかさん 全部気に入ってるんですが、スカートのアシンメトリーの部分とか袖のひらひらしている感じが可愛くてお気に入りです。大自然まかさん もう最高です。気分が高まります。大自然まかさん ダンスですかね。小学生2年生からずっとやっていて、ダンスパフォーマンスにも出させていただいたりしてすごいダンスは好きです。いろんな人たちが集まる発表会とかは出ていたんですけど、スクールとかには通ってなくて個人的にやってたまにコスプレパフォーマンスで呼んでもらったら出る感じです。大自然まかさん めちゃくちゃ動きにくいですね、頑張って練習して何とかいけるように。大自然まかさん 11月に1回あったのは半年ぐらい練習で、週2、3とかはしていました。大自然まかさん ずっとアニメが好きで父の影響で、テレビで『マクロスF』を観ていて、それを一緒に見たらハマり出しちゃって。最近だと『ゴールデンカムイ』を一気観してめっちゃ面白くてハマりました。アニメで全部観てみて、その先も気になっちゃったので、漫画も全部買って最後まで読んでドハマりしました。ちょうど映画もやってたので、映画も観に行って。ちゃんと全部追いかけました。大自然まかさん オタク気質ですね。ハマったら一直線です。大自然まかさん それこそ獅白ぼたんちゃんに配信で紹介してもれえて、「かわいい」って言ったもらえたこと。私の画像を出して「かわいい」って言ってくれたんで、すごいそれが一番です。配信の切り抜きは、X(旧Twitter)の固定にしてあります。それくらい一番です。大自然まかさん 獅白ぼたんをたくさん感じて、なり切っていきたいなと思います。