日本のこれからの「国のかたち」はどうあるべきか…？ 持てる資源を活かして地域を活性化、「生活の質」向上へ

能登半島が地震に襲われてからもう3ヵ月が経つが、復旧はままならない。若者が大都市に去り、過疎になってしまった地域の問題点も浮き彫りになった。東京一極集中の問題や国土の均衡ある発展という課題も最近では語られなくなった。日本のこれからの国のかたちはどうあるべきなのかーー。

山口市がニューヨークタイムズに注目される

2024年1月、ニューヨークタイムズ紙は、「52 Places to Go in 2024(

2024年に行くべき52ヵ所)」を発表したが、山口市が、北アメリカで見られる皆既日食、フランスのパリに続いて3番目に取り上げられている。

推奨の理由としては、「山口市は西の京都とも呼ばれ、過度な観光客に悩まされることが少ないコンパクトな都市」であることをあげている。

3月31日、KRY山口放送の記者が、桜の名所、一の坂川での雛流しを眺める人々の中に外国人観光客を見つけてインタビューすると、「ニューヨークタイムズの記事を見て来ました。とても美しく趣のある街で、フェスティバルに参加できて幸運でした」と答えた。ニューヨークタイムズの記事の効果が早速現れている。

私は福岡県北九州市の生まれなので、関門海峡を挟んで山口県はお隣であり、下関市のみならず、山口市にもよく出かけたものである。新幹線だと新山口駅で下車するが、私は、自分で車を運転して行くので、実家の八幡から約100km、約1時間半の距離である。

認知症の母親を連れて、温泉を楽しませたのは湯田温泉である。天皇皇后陛下もお泊まりになったという老舗の旅館で、料理も満喫した。湯田温泉も山口市の大きなセールス・ポイントである。

大内家が1442年に建立した国宝:瑠璃光寺五重塔、1549年に鹿児島に到着し日本にキリスト教を伝えたザビエル(山口では「サビエル」と呼ぶ)を記念する聖堂、山口祇園祭なども観光資源である。

山口は、京都、小田原、名古屋と並ぶ外郎(ういろう)の産地でもある。娘が小学校の夏休みの自由研究に外郎を選んだことがあり、小田原と山口に連れて行ったことを覚えている。

幕末明治維新には、長州藩は多くの人材を輩出しており、萩城下町・松下村塾などが有名である。また、カルスト台地の秋吉台・秋芳洞、多くの瀟洒な温泉、さらにふぐ料理をはじめとする料理も楽しめる。

ニューヨークタイムズが注目するように、山口市には素晴らしい観光資源があるが、日本全国に日本人も再発見するような同様な楽しい場所がある。

福井県「丹南エリア」を訪ねる

3月16日に北陸新幹線が金沢から敦賀まで延伸されたので、福井県を訪ねてみた。新幹線の旅を楽しむとともに、最近は足が遠のいていた北陸の魅力を再発見したかったからである。

東京からは、東海道新幹線で米原まで行き、そこで北陸本線に乗り換えて敦賀まで行くルートがある。北陸新幹線だと、10〜20分くらい時間は余分にかかるが、乗り換え無しで敦賀まで行く。

金沢から敦賀までの途中の駅、小松、加賀温泉、芦原温泉、福井、越前たけふに行くときは、北陸新幹線のほうが時間的にも便利がよい。私は、越前たけふで下車し、友人がたくさんいることもあって、福井県中央部の丹南地域(鯖江市、越前町、越前市、南越前町、池田町)を訪ねた。

海があり、山があり、四季を通じて楽しめる景色がある。冬に咲く水仙は、この地域のものを我が家にも移植してある。

江戸時代に栄えた北前船は巨大な富を生んだ。また、明治時代に物流革命をもたらした鉄道遺産もある。食べ物は、越前ガニ、越前そばなど名物がある。今回は、名産品の浜焼き鯖を東京に持ち帰り、おなかいっぱい食した。

丹南地域にはまた、国内有数のものづくりの産地が集まっているので、数社を視察した。

たとえば、世界中に知れ渡った鯖江の眼鏡である。私は、両眼とも白内障の手術を終えたあとで、少し視力を調整したかったので、この機会に近眼用と老眼用の眼鏡を作った。最新の技術で、フレームのできの良さは驚くばかりである。見る景色のコントラストがより鮮明になるサングラスも魅力的である。

越前打刃物も優れている。私はカスタムナイフのコレクターでもあるので、刃物には目がないが、製造現場も見学した。ここでも料理用の包丁を購入した。

能登半島が地震の被害を受けたとき、皆がすぐに頭に浮かんだのは輪島の漆器である。丹南地域にも越前漆器がある。これも秀逸の技術で、家族用のお椀を購入した。蒔絵のコレクションも見たが、垂涎の的である。

また、日本を代表するソファメーカーも越前市にあり、ここも視察したが、優れた技術が製品のあらゆる点に見て取れた。その他、越前和紙、越前箪笥、越前焼など、もの作りの産地が半径10km圏内に集積している。

以上のような製品は安価ではない。高価なのは高品質だからである。大量生産・大量消費の時代は終わった。質の高い、豊かな生活を楽しむために、優れた技術が生み出した個性的な製品が果たす役割は大きい。

人口減少という問題への対処

福井県の人口は減少が続いている。2000年には82.9万人だったが、2010年には80.6万人、2020年には76.7万人、そして2023年10月1日現在で74.4万人である。2035年には67.2万人、2050年には57.3万人になる見通しである。

3月31には、「ふくい桜マラソン」が初開催され、1万3000人以上が参加した。フルマラソンの市民大会は、全国でこれまで福井県だけ開催されていなかったが、この大会ができたおかげで、47都道府県全てで行われることになった。このエピソードもまた福井県の「遅れ」を象徴しているようである。

若者が地元から大都会に去って行く。それは、雇用の場が十分でないからである。観光産業をはじめ、先端的なものづくり産業をさらに発展させて行く必要がある。高等教育の充実も重要である。

アメリカやドイツのような連邦国家では、各州に優れた大学がある。両国の大学で教えたことがあるが、小さな大学町で、世間の喧噪と離れた静かな環境で勉強に励む学生は幸せである。

フランスは、日本と同様に中央集権国家であるが、大学がパリに集中しているわけではない。私はパリ大学で勉強する前は、グルノーブル大学にいたが、ここも政治学では著名である。その他、各地に水準の高い大学が散在している。

日本では東京に大学が集中している。勉強するというより、遊ぶために東京に集まっている学生が多すぎるからである。八王子などの郊外に移転した私立大学が、またお茶の水などの都心に戻ってきている。そうしないと学生が集まらないからで、遊ぶのに八王子では不便だからである。このような嘆かわしい状況も、日本の劣化の原因である。

47都道府県という地方行政単位は時代遅れになっている。全国に新幹線網、高速道路網が張り巡らされると、人々の生活圏は拡大する。中央から地方への流れを加速化させるためにも、道州制の導入を検討すべきである。

日本列島を10前後の大きな行政単位に再編成する。たとえば、東北6県を東北州、四国4県を四国州、九州7県で九州とする。福井県は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県と一緒に近畿州とする案や富山県、石川県、新潟県と共に北陸州とする案などが考えられる。

アメリカやドイツのような連邦国家にして、財務省、法務省、外務省、防衛省以外は全て地方政府の下に置く。そうなると、教育も農林水産業も地域の特性を活かしたものになる。

「失われた30年」から再起するには、それくらいの大改革が必要である。

