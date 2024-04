2024年4月時点で2億4800万人のチャンネル登録者を抱える世界一のYouTuber・MrBeastをはじめとした人気YouTuberやTikTokerは、「リテンション編集」と呼ばれる編集技術を用いています。しかし、こうした技術を用いた動画の人気はあくまで「バブル」であり、模倣者が非常に多くなったことで、そろそろ終わりの時期なのではないかという指摘が出ています。

This past year i’ve slowed down our videos, focused on story telling, let scenes breathe, yelled less, more personality, longer videos, etc. And our views have skyrocketed!



My fellow YouTubers lets get rid of the ultra fast paced/overstim era of content. It doesn’t even work ???? pic.twitter.com/J7IBwHF6Jj— MrBeast (@MrBeast) March 3, 2024

Let me know if you like the editing style of the new video! It’s slower and especially toward the end shows more depth of what we’re experiencing than I used to show. I think we’re on to something :)— MrBeast (@MrBeast) March 30, 2024

MrBeast calls for slowing down video editing styles - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/technology/2024/03/30/video-editing-mrbeast-retention/MrBeastなどが用いている「リテンション編集」には、大音量の効果音や高速カット切り替え、点滅するエフェクト、一時停止なしといった特徴があります。具体的に、リテンション編集なしの動画とリテンション編集ありの動画でどう変わるのかは以下の比較動画でわかりやすく示されています。シラキュース大学でソーシャルメディアとデジタルマーケティングを教えるニック・シセロ氏は、The Washington Postに対し、リテンション編集は動画クリエイターの間で主要なフォーマットと化しており、いわば「リテンション編集時代」になっていると説明しています。この傾向は、動画編集や収益化に関するコンサルティング会社の共同創業者であるノア・ケトル氏も認め「YouTubeのBeastification(MrBeast化)」と表現しています。動画編集者のダラ・ペシェバ氏によれば、リテンション編集の動画は、すべて短いカットの連結で構成されており、1つのカットは2秒以下で、しかもその中で1.3秒から1.5秒ごとに新しいグラフィックを登場させたり、画面内の何かを動かしたりするようにする編集が行われているとのこと。その理由は「Z世代はTikTokに慣れているから」で、「最初の0.5秒以内に引き込まれなかった動画は見ない」というようにTikTokがユーザーを「訓練」している状況があるためだそうです。SNSとデジタルエージェンシーでブランド責任者を務めるデビッド・マクナミー氏も、The Washington Postの取材に対して「リテンション編集は中毒性がある」と認めており、クライアントに対してMrBeastのような形式の動画にするようアドバイスしたこともあるとのこと。しかし、リテンション編集時代が峠を迎えつつあることはMrBeast自身が感じているようで、2024年3月3日、MrBeastは「ここ1年、私は動画をゆっくりにして、ストーリー性を重視し、シーン間に息継ぎを入れ、叫び声を減らし、より個性的で長尺にしました。その結果、再生回数は急上昇しました!YouTuberの仲間たちも、超高速で刺激の強い動画から脱却しましょう。もう(今までのやり方は)うまくいきませんよ」と投稿。さらに3月31日には「新時代の編集スタイルが気に入ったら教えてください。新しいスタイルはペースがゆっくりで、特に終盤は、以前のスタイルよりも私たちが経験していることの奥深さを見せています。何かをつかみつつあると思います」と投稿しました。MrBeastが過去に投稿した動画で最も再生されているのは、2021年11月に投稿した「イカゲームを現実世界で再現してみた!」で5億9400万回。動画は25分あるのですが、冒頭から数秒単位で細かくカットを切り替えたり、ズームイン・ズームアウトを活用したりして、1つのカットが1分も続くようなことはありません。イカゲームを現実世界で再現してみた! - YouTube一方、MrBeastが新スタイルの例として挙げた「廃墟となった街で7日間生き延びた」は、以前よりは1つのカットが長めになっていて、画面中の点滅要素などが減っている気がします。廃墟となった街で7日間生き延びた - YouTube専門家は、リテンション編集時代を作ったMrBeastが自ら編集の方針を転換したことで、他のクリエイターも追随しつつあると分析。ケトル氏によれば、すでに自分とホワイトボードだけが登場する1時間30分の動画を作り、「最適化」されたリテンション編集動画を上回るクリエイターが出てきているとのこと。シセロ氏は、2020年以降、リテンション編集により爆発的なヒットを飛ばすのは簡単だったが、だんだん難しくなっていると述べ、「リテンション編集はYouTubeにおける印象派時代のようなものなのかもしれません」とコメントしています。