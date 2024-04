STARTO ENTERTAINMENTによる初の大型ライブイベント<WE ARE! Let's get the party STARTO!!>が、4月10日に東京・東京ドーム、5月29日および30日に大阪・京セラドーム大阪で開催を予定している。出演する14組75名が参加するプロジェクト”STARTO for you”によるチャリティーシングルCD「WE ARE」が6月12日にリリースされることが決定した。また、デジタルシングルは4月10日21時に先行配信される。

■STARTO for you チャリティーシングルCD「WE ARE」

2024年6月12日(水) CDリリース

2024年4月10日(水)21時 先行配信開始

※商品内容など、詳細は後日発表



▼参加アーティスト ※14組75名

NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group





<WE ARE! Let's get the party STARTO!!>はSTARTO ENTERTAINMENT社が4月からのスタートに際して、“これまで変わらずに応援を続けてくださったファンの皆様や関係者の方々に何をお届けできるのか?” 、“年初に発生した能登半島地震で被災された方々に対して、お役に立てることは何なのか?”という想い、そして新会社のスタートに際して“変わっていかなければならないもの”、“変わらずに守るべき大切なこと”をテーマに“今、私達ができることを全力で手がけよう”という思いを込めたイベントだ。そんなエモーショナルな思いを紡いだ作品は、2024年の能登半島地震によって被災され、今なお苦難を余儀なくされ、深い悲しみの中におられる多くの方々へ、1日でも早い復興を願うとともに、明けていく日々を前向きに歩んでいける気持ちの源の一つになれるような歌を届けられたら、と考え制作された。楽曲「WE ARE」は「辛い困難はあるけれど明るい明日や未来に向かって突き進もう」というエールソングであり、人生という旅の途中で傷つき悲しみの中にいるすべての人たちへのメッセージが込められている。なお、今作「WE ARE」はチャリティーソングとなっており、作品の収益は令和6年能登半島地震の被災者に全額寄付されることが販売元のユニバーサル ミュージックより発表された。詳細は特設サイトにて。