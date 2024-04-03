Novelbright、アルバム収録曲「Sensation」MVはロングショット反復撮影
Novelbrightが4月3日、メジャー3rdフルアルバム『CIRCUS』に加え、Blu-ray & DVD『＜Novelbright LIVE TOUR 2023 〜ODYSSEY〜 FINAL SERIES＞ at 横浜アリーナ』を発売することは既報のとおり。このたび、同アルバム収録曲にして、サッポロビール『WITH BEER』タイアップソング「Sensation」のミュージックビデオが、オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。
ミュージックビデオは、とある街角の日常を舞台に竹中雄大(Vo)のアクションを3つの軸に捉えたコンセプトストーリーだ。ロングショット反復撮影による3つのシーンで構成されており、3つの時間軸のようであり、3つの人生の選択肢の違いのようにも見える演出となっている。また、ねぎ(Dr)がカフェ店員、 沖聡次郎(G)が配達員、圭吾(B)が警備員、そして山田海斗(G)がピエロ役に挑戦している各メンバーの演技シーンにもご注目を。
同時に、メジャー3rdフルアルバム『CIRCUS』の全曲音源配信もスタートとなった。約2年ぶりのアルバムには、既成概念にとらわれず常に挑戦し、進化や変化していくというメッセージと、結成10周年のテーマ“ODYSSEY=長い冒険”から継続して国内のみならず世界中を旅して行くという思いが込められている。
■メジャー3rdフルアルバム『CIRCUS』
【初回限定盤(CD+DVD)】UMCK-7236 / 5,000円(税込)
DVD：＜Novelbright LIVE TOUR 2023 〜ODYSSEY〜＞ at Zepp DiverCity(TOKYO)
スペシャルフォトブック
【通常盤(CDのみ)】UMCK-1763 / 金額3,300円(税込)
配信リンク：https://Novelbright.lnk.to/CIRCUS
▲初回限定盤
▲通常盤
▼CD ※初回限定盤 / 通常盤共通
01. Mission
02. Awesome Life
※アサヒグループ食品「ミンティア」CMソング
03. 雪の音
※TVアニメ『ゆびさきと恋々』オープニングテーマ
04. Sensation
05. サクリファイス
06. Cantabile
※アニメ『青のオーケストラ』（NHK Eテレ）第１期オープニングテーマ
07. PRIDE
※TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』第1クールエンディングテーマ
08. ラストシーン
※TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』第2クールオープニングテーマ
09. どうして
10. 名残
11. 嫌嫌
12. Empire feat. Novel Core
13. Turn Back Time
14. 面影
15. ODYSSEY
▼DVD ※初回限定盤のみ
＜Novelbright LIVE TOUR 2023 〜ODYSSEY〜＞ at Zepp DiverCity(TOKYO)
ハミングバード
ランナーズハイ
開幕宣言
seeker
Too Late
-MC-
ラストシーン
嫌嫌
candle
-MC-
愛とか恋とか
また明日
ツキミソウ
Cantabile
Shadow
夜空に舞う鷹のように
フェアリーテール
フォーリン・ヴィーナス
-MC-
青春旗
Morning Light
Walking with you
-MC-
拝啓、親愛なる君へ
-encore-
夢花火
PRIDE
●先着特典
・NOVELCITY会員限定特典：ラバーコインケース (約H50×W80mm)
・セブンネットショッピング：アクリルキーホルダー
・TOWER RECORDS：A2オリジナルポスター
・TSUTAYA：オリジナルステッカー
・Amazon.co.jp：メガジャケ (初回限定盤 / 通常盤)
・その他拠点店(HMV, UNIVERSAL MUSIC STOREなど) ：ミニジャケットステッカー(8cm×8cm)
※特典は先着で数に限りがございます。ご予約・ご購入の際は店舗/ECサイトにて特典の有無をご確認ください。
※また店舗によって特典の取り扱いのない店舗もございます。
※特典はお買い上げの際にお渡しいたします。
■Blu-ray & DVD『＜Novelbright LIVE TOUR 2023 〜ODYSSEY〜 FINAL SERIES＞ at 横浜アリーナ』
【Blu-ray盤(2枚組)】UMXK-1109/10 7,900円(税込)
【DVD盤(3枚組)】UMBK-1323/5 6,800円(税込)
▲Blu-ray
▲DVD
▼収録曲 ※Blu-ray / DVD共通
時を刻む詩
ランナーズハイ
開幕宣言
seeker
嫌嫌
-MC-
ラストシーン
ハミングバード
Friends for life
-MC-
愛とか恋とか
面影
ツキミソウ
Cantabile
-MC-
夢花火
Shadow
夜空に舞う鷹のように
Sunny drop
フォーリン・ヴィーナス
-MC-
⻘春旗
Morning Light
Walking with you
-MC-
拝啓、親愛なる君へ
流星群
-encore-
Photo album
ODYSSEY
▶＜Behind the scenes of ODYSSEY tour＞ドキュメント映像
▼＜Novelbright Premium Symphonic Concert 2023＞
ライフスコール
開幕宣言
Cantabile
ハミングバード
ツキミソウ
●Blu-ray / DVD先着特典
・Amazon.co.jp：ビジュアルシート
・拠点店（NOVELCITY会員、UNIVERSAL MUSIC STORE 、TOWER RECORDS、HMV、TSUTAYA、セブンネットショッピングなど）：クリアスタンド
※特典は先着で数に限りがございます。ご予約・ご購入の際は店舗/ECサイトにて特典の有無をご確認ください。
※また店舗によって特典の取り扱いのない店舗もございます。
※特典はお買い上げの際にお渡しいたします。
■Novelbright ＜LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜＞
open17:00 / start18:00
（問）ウエス info@wess.co.jp
4月12日(金) 山口・KDDI維新ホール メインホール
open18:00 / start19:00
（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
4月14日(日) 広島・呉信用金庫ホール(呉市文化ホール)
open16:00 / start17:00
（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
4月19日(金) 香川・サンポートホール高松 大ホール
open18:00 / start19:00
（問）デューク高松 087-822-2520
4月20日(土) 愛媛・松山市民会館 大ホール
open17:00 / start18:00
（問）デューク松山 089-947-3535
4月27日(土) 群馬・高崎芸術劇場 大劇場
open17:00 / start18:00
（問）クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
4月29日(月/祝) 栃木・栃木県総合文化センター メインホール
open16:00 / start17:00
（問）@-information https://supportform.jp/a-information
5月02日(木) 愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
5月10日(金) 福井・鯖江市文化センター
open18:00 / start19:00
（問）キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
5月17日(金) 福島・白河文化交流館コミネス 大ホール
open17:00 / start18:00
（問）ノースロードミュージック 022-256-1000
5月22日(水) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO) ※追加公演
open18:00 / start19:00
（問）クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
5月24日(金) 福岡・福岡市民会館
open18:00 / start19:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
5月26日(日) 京都・文化パルク城陽 プラムホール
open16:00 / start17:00
（問）YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525
6月01日(土) 岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場
open17:00 / start18:00
（問）YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531
6月02日(日) 島根・出雲市民会館 大ホール
open16:00 / start17:00
（問）YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531
6月06日(木) 大阪・オリックス劇場
open18:00 / start19:00
（問）YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525
6月08日(土) 静岡・静岡市民文化会館 中ホール
open17:00 / start18:00
（問）サンデーフォークプロモーション静岡 054‐284-9999
6月15日(土) 宮崎・都城市総合文化ホール 大ホール
open16:00 / start17:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
6月16日(日) 佐賀・鳥栖市民文化会館
open16:00 / start17:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
6月21日(金) 石川・本多の森 北電ホール
open18:00 / start19:00
（問）キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
6月23日(日) 岐阜・岐阜市民会館 大ホール
open16:00 / start17:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
6月28日(金) 奈良・なら100年会館 大ホール
open18:00 / start19:00
（問）YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525
6月30日(日) 滋賀・守山市民ホール 大ホール
open16:00 / start17:00
（問）YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525
7月06日(土) 山形・酒田市民会館(希望ホール)大ホール
open16:00 / start17:00
（問）ノースロードミュージック 022-256-1000
7月07日(日) 宮城・トークネットホール仙台(仙台市民会館)
open16:00 / start17:00
（問）ノースロードミュージック 022-256-1000
7月26日(金) 東京・東京ガーデンシアター
open18:00 / start19:00
（問）クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
8月05日(月) 北海道・カナモトホール ※追加公演
open18:00 / start19:00
（問）ウエス info@wess.co.jp
▼チケット
ジャスティンアイランド：\9,800(税込)
※前方エリア・特典付き
全席指定 : ￥7,000(税込)
https://novelbright.jp/news/detail/1706
関連リンク
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