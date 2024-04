Novelbrightが4月3日、メジャー3rdフルアルバム『CIRCUS』に加え、Blu-ray & DVD『<Novelbright LIVE TOUR 2023 〜ODYSSEY〜 FINAL SERIES> at 横浜アリーナ』を発売することは既報のとおり。このたび、同アルバム収録曲にして、サッポロビール『WITH BEER』タイアップソング「Sensation」のミュージックビデオが、オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。

■メジャー3rdフルアルバム『CIRCUS』





▲初回限定盤 ▲初回限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

2024年4月3日(水)発売【初回限定盤(CD+DVD)】UMCK-7236 / 5,000円(税込)DVD:<Novelbright LIVE TOUR 2023 〜ODYSSEY〜> at Zepp DiverCity(TOKYO)スペシャルフォトブック【通常盤(CDのみ)】UMCK-1763 / 金額3,300円(税込)配信リンク:https://Novelbright.lnk.to/CIRCUS▼CD ※初回限定盤 / 通常盤共通01. Mission02. Awesome Life※アサヒグループ食品「ミンティア」CMソング03. 雪の音※TVアニメ『ゆびさきと恋々』オープニングテーマ04. Sensation05. サクリファイス06. Cantabile※アニメ『青のオーケストラ』(NHK Eテレ)第1期オープニングテーマ07. PRIDE※TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』第1クールエンディングテーマ08. ラストシーン※TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』第2クールオープニングテーマ09. どうして10. 名残11. 嫌嫌12. Empire feat. Novel Core13. Turn Back Time14. 面影15. ODYSSEY▼DVD ※初回限定盤のみ<Novelbright LIVE TOUR 2023 〜ODYSSEY〜> at Zepp DiverCity(TOKYO)ハミングバードランナーズハイ開幕宣言seekerToo Late-MC-ラストシーン嫌嫌candle-MC-愛とか恋とかまた明日ツキミソウCantabileShadow夜空に舞う鷹のようにフェアリーテールフォーリン・ヴィーナス-MC-青春旗Morning LightWalking with you-MC-拝啓、親愛なる君へ-encore-夢花火PRIDE●先着特典・NOVELCITY会員限定特典:ラバーコインケース (約H50×W80mm)・セブンネットショッピング:アクリルキーホルダー・TOWER RECORDS:A2オリジナルポスター・TSUTAYA:オリジナルステッカー・Amazon.co.jp:メガジャケ (初回限定盤 / 通常盤)・その他拠点店(HMV, UNIVERSAL MUSIC STOREなど) :ミニジャケットステッカー(8cm×8cm)※特典は先着で数に限りがございます。ご予約・ご購入の際は店舗/ECサイトにて特典の有無をご確認ください。※また店舗によって特典の取り扱いのない店舗もございます。※特典はお買い上げの際にお渡しいたします。