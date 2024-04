Furui Rihoが、4月3日リリースのアルバム『Love One Another』に収録されている新曲「Your Love」のミュージックビデオを公開した。「Your Love」は、自身のルーツでもある洋楽R&B・ゴスペルをベースに、knoakと共に最新のサウンドに昇華し、シンガーとしての高いポテンシャルを発揮した1曲。ミュージックビデオの監督は新保拓人。嵐の中で宙に浮くベッド、壁の無い部屋、草原の中にぽつんと置かれたベッド…など幻想的なシチュエーションで、悪夢と現実の中を行き来しながら進むストーリーとなっている。

『Love One Another』

配信リンク

https://furuiriho.lnk.to/LoveOneAnother/



発売日:2024年4月3日(水)

CD only/PCCA-06284/税込3,300円

購入:https://furuiriho.lnk.to/LOA_CD/



【収録内容】

1. LOA

2. Super Star

3. Your Love

4. PSYCHO

5. ウソモホント

6. ピンクの髪

7. Friends (Album ver.)

8. We are

9. SAPPORO TOKYO



・法人別特典

Amazon.co.jp:メガジャケ

楽天ブックス:アクリルキーホルダー(50×50mm)

セブンネットショッピング:缶バッジ

タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:A5クリアファイル Type-A

全国HMV/HMV&BOOKS online :A5クリアファイル Type-B

北海道限定特典:ステッカー

『Love One Another』発売記念ミニライブ&特典会

4月20日(土)14:00~タワーレコード札幌パルコ店屋上イベントスペース

https://www.riho-music.com/news/np_906/



4月22日(月)19:30~ タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース

https://www.riho-music.com/news/np_913/

<Furui Riho Live Tour 2024 -Love One Another->

2024年

5月3日(金) 福岡・DRUM Be-1

OPEN/START:16:30/17:00



5月5日(日) 大阪・心斎橋JANUS

OPEN/START:16:30/17:00



5月15日(水) 北海道・PENNY LANE 24

OPEN/START:18:15/19:00



5月26日(日) 愛知・ell.FITS ALL

OPEN/START:16:30/17:00



6月7日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI

OPEN/START:18:00/19:00



チケット:https://eplus.jp/furuiriho/

福岡・大阪・北海道・愛知公演…5,500円(税込)

東京公演のみ…1階全自由5,500円(税込) / 2階指定席6,500円(税込)

※全公演ドリンク代別途徴収

アルバムリリース直後となる4月6日には『Furui Rihoのオールナイトニッポン0(ZERO)』の放送が決定、8月16日・17日に開催される<RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO>への出演も決定している。◆ ◆ ◆■Furui Rihoコメントこの楽曲は、私の信条でありアルバムタイトルにもなった『Love One Another』=“お互い愛し合う”を象徴する楽曲になってくれました。驚きと不安と悲しみが一気に押し寄せてきた2024年の始まりの中で、目を開ければ助けてくれる仲間への愛を書いた曲です。MVでは、現実と悪夢を往き来する情緒あふれる表現をしてくださった新保拓人監督。これまでのMVとはまた違った表情をお見せできる作品に仕上がりました。アルバム『Love One Another』には、より多くの愛がこの世界に溢れていくことを願った作品を詰め込みました。気に入っていただければ嬉しいです。◆ ◆ ◆