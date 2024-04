バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI(通称:バンもん!)の新曲「あの子の前ではこんなに優しい顔はしないでいてね♡」が、4月3日午前0時より配信開始となった。本楽曲は、メンバーのかねてからのリクエストが叶い、清 竜人による楽曲提供が実現。気になる異性を独り占めしたい気持ちを描いた、中毒性のあるメランコリックな楽曲に仕上がっている。3度目のメジャーデビューとなる5月8日発売のシングルCDにも収録される予定だ。

CDシングル情報



「NINJA NAKAYOSHI / あの子の前ではこんなに優しい顔はしないでいてね♡」2024年5月8日発売[通常盤A](CD) TECI-954 価格:¥1,500M1. NINJA NAKAYOSHI (作詞・作曲・編曲:Q-MHz)M2. あの子の前ではこんなに優しい顔はしないでいてね♡ (作詞・作曲・編曲:清竜人)M3. HAPPY JOURNEY!!!!!!! (作詞:みさこ / 作曲:辺見さとし / 編曲:浅野尚志)M4. 将来 AND THE CITY(作詞:ゆっきゅん / 作曲・編曲:村カワ基成 )[通常盤B](CD) TECI-955 価格:¥1,500M1. あの子の前ではこんなに優しい顔はしないでいてね♡M2. NINJA NAKAYOSHIM3. HAPPY JOURNEY!!!!!!!M4. 将来 AND THE CITY