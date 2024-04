モーニング娘。'24

ハロー!プロジェクトのメンバー総勢85人(※)が出演したコンサート「Hello! Project ひなフェス 2024」が閉幕した。30~31 日の2日間、昼夜2部制で計4公演を開催。プレミアム公演ごとにハロプロ所属の各グループをフィーチャーし、グループの垣根を越えた事前抽選による「シャッフルユニットコーナー」などで、会場を盛り上げた。本稿では約2万人を動員、のべ146曲を披露したコンサートの模様を、公演ごとにダイジェストで紹介する。(※アンジュルム・平山遊季は体調不良のため、Juice=Juice・川嶋美楓は 突発性難聴のため欠席)

【写真】「Hello! Project ひなフェス 2024」の模様

全35曲を披露した30日の昼公演「Juice=Juice & BEYOOOOONDS プレミアム」では、グループの初パフ ォーマンスが目白押しとなった。本公演でフィーチャーされた BEYOOOOONDS は、5月29日に発売するグループ通算 5 枚目となる最新 シングル『灰 to ダイヤモンド/Go City Go/フックの法則』をサプライズ発表し、会場を沸かせた。同作に収録される「灰 to ダイヤモンド」の初披露では、清野桃々姫の十八番であるトークボックスのパ フォーマンスに始まり、メンバーによる巧みなフェイクやラップで魅了。間奏では、音楽大学出身でピアノを特技とする小林萌花がエレクトリックピアノの前に立ったまま、しなやかで力強い鍵盤さばきを見せた。さらに、同作からは「Go City Go」も初披露し、曲中では江口紗耶が<字余り>の川柳を読む、グループ らしいユニークさを持ち合わせた曲で会場を盛り上げた。

初日の昼公演の「シャッフルユニットコーナー」でひときわ注目を浴びたのは、アンジュルムの川名凜だ。 コンサートの事前抽選では当初、同グループの平山遊季がソロ歌唱を担う予定であったが、欠席のために 川名がピンチヒッターに。客席の熱視線を独りで浴びながらモーニング娘。の「Only you」を堂々と歌い 上げ、MC で「(平山が)歌う予定だった曲をそのまま歌わせていただいて、とても緊張した」と振り返 る川名に対して、グループ同期の為永幸音が「ケロ(川名の愛称)が歌っているのを見て泣きそうで、ウ ルウルきてしまって」とこぼした。

春日井製菓「つぶグミ」の 30 周年を記念したハロプロとのコラボレーションユニット・GOODM!X は 「カモン・ミックス!」を初披露。モーニング娘。'24 の岡村ほまれ、アンジュルムの橋迫鈴、Juice= Juice の有澤一華、つばきファクトリーの河西結心、BEYOOOOONDS の西田汐里、OCHA NORMAの北原ももからなるユニットはカラフルな衣装で笑顔を浮かべ、心はずむ曲に合わせて、有澤が特技のバイオ リンを軽やかに奏でた。

本公演でフィーチャーされた Juice=Juice は、4月20日からスタートする春ツアー「Juice=Juice Concert Tour 2024 1-LINE」をもっての卒業を発表し、自身最後の「ひなフェス」となったリーダーの植村あかり を中心として一致団結。5 月 15 日に発売するグループのメジャー通算18枚目となる最新シングル『トウ キョウ・ブラー/ナイモノラブ/おあいこ』から「ナイモノラブ」を初披露し、メリハリあるダンスでグル ープの呼吸を合わせ、もどかしい恋心を強気に歌い上げた。

30日の夜公演「アンジュルム プレミアム」では、全37曲を披露。4月6日からスタートする春ツアー 『アンジュルム concert tour 2024 spring「Secret secret」』をもっての卒業を発表し、自身最後となる「ひなフェス」のステージに立った佐々木莉佳子は、序盤のMCで「ヤバいですね~」とポツリ。一方、「卒業の感じしないんですけど、ラストとかね、あまり関係なく。最高のアンジュルムをみなさんにお届けしたいと思います」と意気込んだ。

グループは「アイノケダモノ」「RED LINE」、「46億年 LOVE」など、ライブでの定番曲を惜しみなく パフォーマンス。ステージ後半、本公演でフィーチャーされたアンジュルムの歴代楽曲を他グループが披露するブロックでは、OCHA NORMAがグループ改名前“スマイレージ”名義の「ええか!?」をカバーして会場の一体感を高め、前身からの長きにわたる歴史を感じさせる場面もみられた。

期待される「シャッフルユニットコーナー」では、YouTube の公式動画「Hello! Project ひなフェス 2024 ~ 1回限りの!ソロ&シャッフルユニット抽選会!~」にある事前抽選の際、くじを引いた瞬間にその場で 崩れ落ちるほどのプレッシャーを抱えていた BEYOOOOONDS の高瀬くるみが、太陽とシスコムーンの「宇宙で La Ta Ta」をソロ歌唱。本番では余裕すら感じられる表情で、遠くを見つめながら凛として歌い上げた。

モーニング娘。'24 の小田さくらと横山玲奈、アンジュルムの後藤花、つばきファクトリーの八木栞、 BEYOOOOONDS の江口紗耶からなる「クインテット」は、モーニング娘。おとめ組の「友情~心のブ スにはならねぇ!~」を披露。モーニング娘。'24 としてパフォーマンスしたブロックで、シャフルユニ ットの感想を聞かれた横山は「最初の後藤花、聞きましたか?」と観客に笑いながら語りかけ、ユニット披露時の歌い出しを担当した後藤の活躍に「親かと思うほど、感動しちゃって」と興奮気味に伝えた。

ステージでは、ハロプロ内でも屈指のダンス力を持つメンバーを集めた、ヘアサロン経営などを手がける ブランド「LIPPS」とのコラボレーションユニット・L!PP (from Hello! Project Dance Team)もオリジナル 曲「Sunset Summer Fever」をパフォーマンス。モーニング娘。'24 の石田亜佑美、アンジュルムの佐々木、 Juice=Juice の段原瑠々、つばきファクトリーの秋山眞緒、BEYOOOOONDS 平井美葉は、グループとは 異なる表情やダンスで観客を釘付けにした。

31日の昼公演「つばきファクトリー&OCHANORMAプレミアム」では、全36曲を披露。本公演でフィーチャーされた OCHANORMA は、昨年秋から続く 47都道府県ツアーでの成長を感じさせる、たくまし いステージを展開した。他グループを従えた「ウチらの地元は地球じゃん!」では、堂々とした表情でパフォーマンス。ハローキ ティとのコラボレーション曲「Hello! 生まれた意味がきっとある」、「シェケナーレ」などで愛嬌をふり まき、4月7日スタートの沖縄など各地方を巡る春ツアー「OCHA NORMA LIVE TOUR 2024 ~ウチらの 地元は日本じゃん!~」へと期待を高めた。

先輩たちに憧れ、デビューを夢見るハロプロ研修生も連日会場を盛り上げた。31 日の昼公演では、総勢 19 人で広々としたメインステージをめいっぱい使った「天まで登れ!」で元気よくパフォーマンス。デビューが決定しているハロプロ研修生ユニット'24 の7人は、オリジナル曲「CHO ちょこっとロッケンロ ール」を軽快に披露した。

当日はハロプロ OG もステージに登場し、宮本佳林、小片リサ、佐藤優樹、稲場愛香、小関舞からなる SIOOM (from M-line Music)は、MBS ドラマ特区『シンデレラ・コンプレックス』のエンディング主題歌 「C\C(シンデレラ\コンプレックス)'24」を初パフォーマンス。5 人はクールな表情で重く強い歌声を響 かせ、MC では、OG として立つステージへの感動を伝えた小関が「カッコいい感じで、衣装を揃えまして。ダンスもバッキバキに踊ったので、みなさん楽しんでいただけたかなと思うんですけど、どうですか?」と観客に問いかけると、会場に盛大な歓声と拍手が響いた。

5月3日からスタートする春ツアー『つばきファクトリー コンサートツアー 2024 春「C'mon Everybody !」』 をもっての卒業、芸能活動終了を発表したつばきファクトリーのリーダー・新沼希空は、自身最後の「ひ なフェス」で躍動。グループをフィーチャーしたステージで、メンバーと力を合わせて「妄想だけならフ リーダム」、「Power Flower ~今こそ一丸となれ~」などを披露した。

2月につばきファクトリーへ加入したばかりの新メンバーもステージへ立ち、自己紹介。石井泉羽は「好きな公園の遊具は、うんていです。ぶら下がるのが好きです」と微笑み、村田結生は「好きな学校の場所は、体育館です。たくさん運動ができて楽しいです」と吐露。土居楓奏は「私の好きな休日は、ゴールデンウイークです。ちょうど過ごしやすい気温(の時期)だからです」と伝え、3人の初々しい姿を先輩 メンバーや観客が温かく見守った。ステージでは5月18日に行われるグループの上海公演、6月10日に日本武道館で行われる新沼の卒業公演も発表。客席からは、大歓声が上がった。

コンサートのフィナーレを飾った31日の夜公演「モーニング娘。'24 プレミアム」では、全38曲を披露。 先述の L!PP (from Hello! Project Dance Team)、SIOOM (from M-line Music)も再びパフォーマンスを展開する、2 日間の“集大成”かのような構成で会場を盛り上げた。

5月27日の日本武道館公演で締めくくる春ツアー「モーニング娘。'24 コンサートツアー春 MOTTO MORNING MUSUME。」を行脚中のグループは、自身をフィーチャーしたステージで序盤からヒートアップ。サブリーダー・石田のラップパートも冴える「HOW DO YOU LIKE JAPAN?~日本はどんな感じでっか?~」、「HEAVY GATE」などで客席を沸かせた。

コンサート最後の「シャッフルユニットコーナー」では、つばきファクトリーの豫風瑠乃、BEYOOOOONDSの岡村美波によるデュオが NEXTYOUの「大人の事情」でシリアスな表情を浮かべ、 ソロでのパフォーマンスとなったつばきファクトリーの福田真琳は、モーニング娘。おとめ組の「愛の園 ~Touch My Heart!~」で重厚で力強い歌声を響かせた。各公演で披露してきた、参加メンバー全員によるこぶしファクトリーの「桜ナイトフィーバー」では花道の周囲で“桜吹雪”が噴出。モーニング娘。'24の歴代曲を、他グループがパフォーマンスするブロックでは、BEYOOOOONDSによる「ザ☆ピ~ス!」、アンジュルムによる「愛の軍団」などを次々と披露した。

公演時間も残りわずかとなり、ステージの主役は再びモーニング娘。'24に。メンバーの表情豊かな「すっごい FEVER!」、「浪漫 ~MY DEAR BOY~」「みかん」などを単独で歌い上げ、参加メンバー全員による「ENDLESS SKY」で終演。2日間に及んだコンサートは、盛大な拍手と共に大団円を迎えた。