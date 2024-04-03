BREIMEN、メジャー1stアルバム全曲の世界観を表現したトレイラー映像公開
5人組オルタナティブファンクバンドBREIMENが4月3日（水）、アルバム『AVEANTIN』をリリースし、ソニー・ミュージックレーベルズ アリオラジャパンよりメジャーデビューを果たした。
関連記事：BREIMENの高木祥太が語る、私小説的な歌の世界と音楽ルーツ
メジャー1stアルバム『AVEANTIN』は、ドラマ主題歌をつとめた「yonaki」、Spotify Japan急上昇チャートに長期にわたりランクインした「乱痴気」を含む、BREIMENを彩った全11曲を収録。また、リリース日である本日、アルバム全曲のトレイラー映像が公開された。新進気鋭の映像作家GROUPN監督のもと、オリジナルアニメの世界観で表現した「ラブコメディ」や、ODD Foot WorksのPecoriが出演する「T・P・P feat.Pecori」のスピンオフドラマ、オリジナルキャラクターのCGダンスがキュートな「魔法がとけるまで」など、バラエティ溢れるトレイラー映像となっている。
＜リリース情報＞
BREIMEN
メジャー1stアルバム『AVEANTIN』
2024年4月3日（水）発売
https://VA.lnk.to/9yYbfc
=収録曲=
1. a veantin
2. ブレイクスルー
3. 乱痴気
4. ラブコメディ
5. 眼差し
6. LUCKY STRIKE
7. T・P・P feat.Pecori
8. 寿限無
9. 魔法がとけるまで
10. yonaki
11. L・G・O
アルバム『AVEANTIN』特設サイト https://aveantin.com/
＜ライブ情報＞
BREIMEN MAJOR 1st ONEMAN TOUR「AVEANTING」
4月19日（金）東京 人見記念講堂
4月26日（金）札幌 sound lab mole
5月10日（金）仙台 Rensa
5月18日（土）大阪 なんばHatch
5月24日（金）金沢 AZ
5月31日（金）福岡 BEAT STATION
6月1日（土）広島 LIVE VANQUISH
6月7日（金）名古屋 ボトムライン
https://www.brei.men/live/detail/?id=51656
HP：https://www.brei.men/
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メジャー1stアルバム『AVEANTIN』は、ドラマ主題歌をつとめた「yonaki」、Spotify Japan急上昇チャートに長期にわたりランクインした「乱痴気」を含む、BREIMENを彩った全11曲を収録。また、リリース日である本日、アルバム全曲のトレイラー映像が公開された。新進気鋭の映像作家GROUPN監督のもと、オリジナルアニメの世界観で表現した「ラブコメディ」や、ODD Foot WorksのPecoriが出演する「T・P・P feat.Pecori」のスピンオフドラマ、オリジナルキャラクターのCGダンスがキュートな「魔法がとけるまで」など、バラエティ溢れるトレイラー映像となっている。
BREIMEN
メジャー1stアルバム『AVEANTIN』
2024年4月3日（水）発売
https://VA.lnk.to/9yYbfc
=収録曲=
1. a veantin
2. ブレイクスルー
3. 乱痴気
4. ラブコメディ
5. 眼差し
6. LUCKY STRIKE
7. T・P・P feat.Pecori
8. 寿限無
9. 魔法がとけるまで
10. yonaki
11. L・G・O
アルバム『AVEANTIN』特設サイト https://aveantin.com/
＜ライブ情報＞
BREIMEN MAJOR 1st ONEMAN TOUR「AVEANTING」
4月19日（金）東京 人見記念講堂
4月26日（金）札幌 sound lab mole
5月10日（金）仙台 Rensa
5月18日（土）大阪 なんばHatch
5月24日（金）金沢 AZ
5月31日（金）福岡 BEAT STATION
6月1日（土）広島 LIVE VANQUISH
6月7日（金）名古屋 ボトムライン
https://www.brei.men/live/detail/?id=51656
HP：https://www.brei.men/