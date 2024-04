コンバース24年春“パッチワークデニム”の「オールスター アール」＆ヴィンテージ風デニムスニーカー

コンバース(CONVERSE)から、デニム素材をモチーフにした新作スニーカー「オールスター アール デニムパッチワーク HI (ALL STAR (R) DENIMPATCHWORK HI)」「オールスター US エイジドデニム HI (ALL STAR US AGEDDENIM HI)」が登場。

“パッチワークデニム”の新作オールスター アール

まずは、パッチワークデニムのディテールが目を惹くスニーカー「オールスター アール デニムパッチワーク HI」に注目だ。アッパーには、切りっぱなしの質感をあえて残したデニムを採用。生地の表裏をミックスした仕様で、ラフな雰囲気を演出している。

またアイコニックなアンクルパッチには、スエード素材を用いることで上質な風合いをプラスした。カラーは、デニムらしさが引き立つネイビーと、春らしく軽やかなホワイトの2カラーを展開する。

ヴィンテージデニムを表現したスニーカー

一方「オールスター US エイジドデニム HI」は、コンバースの原点とも言えるアメリカンヴィンテージテイストのシューズ「U.S. オリジネーター(U.S. ORIGINATOR)」仕様の「オールスター」をアレンジしたスニーカー。ヴィンテージデニムをモチーフに、特殊な洗い加工とブリーチ加工を施し、まるで実際に履き込んだかのような色落ち感や風合いを表現している。



カラーは、ブルーのデニムが経年変化したようなエイジドブルーの1色展開。靴紐はホワイトのほか、アッパーと同じ色合いも付属しており、アレンジを楽しむことができる。

詳細

コンバース 2024年春新作スニーカー

発売時期:2024年3月

展開アイテム:

・「オールスター アール デニムパッチワーク HI」12,100円

・「オールスター US エイジドデニム HI」14,300円

サイズ:ともに 22.0〜28.0cm、29.0cm、30.0cm



【問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

月〜金曜日(土日・祝日を除く)9:00〜18:00

TEL:0120-819-217

