カブス今永昇太(30)が2日(日本時間)、本拠地開幕戦でメジャーデビューで初勝利をあげた。6回、92球を投げて被安打2、奪三振9、四死球0、失点0、アウトはフライか三振でゴロアウトは1つもない圧巻のデビュー戦となった。5回までノーヒットピッチングの今永は6回には2死から1番・ブラックマンに82マイル(132キロ)のスイーパーをセンター前へ運ばれて初ヒットを許すと連打を浴び、初めて一、二塁のピンチを招く。スタジアムはスタンディングオベーションで今永を応援した。

【写真を見る】今永昇太“衝撃デビュー”刻まれ始めたメジャー語録を聞き逃せない【メジャー挑戦からの今永語録まとめ】

3番・ジョーンズを93マイル(150キロ)のストレートで空振り三振を奪うとファンはベンチに戻る今永に大きな拍手を送った。チームも今季初の連勝。記録にも記憶にも残るメジャーデビューとなった。

「船出と例えるなら、まだ船からロープを外しただけ」

試合後の会見では気温6度のコンディションで、半袖姿のまま快投は“ベテラン”だからかと問われると「コンディション、天気とかコントロールされないものに対しては、あまり深く感情を入れない」と答えた後、「あとベテランっていう話が・・・僕はまだ自分のこと若いと思っています(笑)」と付け加え、現地メディアを笑わせた。順調なスタートを切ったが「もしこれを船出と例えるなら、まだ港から、まだ船からロープを外しただけ」と自身を客観的に分析し、独特の投球理論を持つことから『投げる哲学者』と呼ばれる今永らしくデビュー戦を表現した。

メジャー挑戦からこれまでの今永語録

昨年末のメジャー挑戦からの今永のコメントを振り返ると、圧巻のデビューへつながるブレない意気込みと“ファン”を想うプロ意識が貫かれていた。

◎2023年11月13日 メジャーリーグ挑戦表明

▼メジャーで叶えたい夢、ファンへの想い

「アメリカのMLBを目指す子供たちが、球場に僕のユニホームを来て足を運んでくれる。それが一番初めの目標。もちろん凄い成績を残して、優勝だったりだとか、いろんな記録も達成したいという気持ちはありますがやはり、まずむこう(アメリカ)に認められなければいけないので、いつかそういう選手になれるようにっていう気持ちはあります」

「(ファンへは)どこにいたとしても、僕という人間は変わらないので、その変わらない自分を信じてくれる人たちに恩返しできるように一生懸命プレーしているところを見てもらいたい」と変わらないファンへの思いを語った。

◎2023年11月28日(火) NPB アワーズ 2023

▼奪三振の極意

22試合登板で両リーグ最多174の最多三振奪取投手賞に輝いた今永が単独インタビューで奪三振の極意を語った。

「(三振は)やっぱり一番リスクが少ないので、三振が取れる分にはこれほどいいアウトはないなとは思っていますね」

「奪三振の極意は、やはりバッターの予想を上回ってもいいし、下回ってもいいよという風にも思っている。あまり相手を上回ろうとは思わないという所がいいかもしれません」

「上回るのは、純粋にボールの方では速さだったりとか、相手バッターと天秤にかけて真っすぐで力込めて押し込めるというような感じに投げていく時。(一方)150キロを投げないようなフォーム、そういう力感で投げるのが多分相手がこれは140キロっぽいフォームだなと思って、150キロがくるという。“相手の予想を下回れるように投げたい”な、とも思っています」

▼メジャー挑戦で取り組む事

「これから変えていかなければいけない部分と変えてはいけない部分があると思っているので、変えてはいけない部分を忘れないようにして。でも、あとの半分は何にでも対応できる柔軟に対応できるような。そんな頭と体を持って過ごしていけたらと思います」

▼英会話について

「英会話は何かしてもらった時のお礼くらいは言えます。『ありがとう』『ごめんね』を言える人間が一番いいので『ソーリー』と『サンキュー』さえ言えれば大丈夫だと思います」

◎2024年1月12日 シカゴ・カブス移籍が決定

▼DeNAを通じて語った“ファン”への想い

「この度、私、今永昇太はシカゴ・カブスと契約することになりました。横浜DeNAベイスターズの8年間を思い返すと順風満帆な野球人生ではありませんでしたが、悪い時もこんな私を見捨てずに応援していただいたファンの方々に感謝の気持ちを伝えたいです。これまで私の野球人生の成長に携わっていただいた方、応援していただいたファンの方、全ての方々を幸せに出来るように頑張ります!」

◎2024年1月13日 現地入団会見

▼現地“ファン”を熱くさせるコメント

「Hey Chicago! What do you say? The Cubs are gonna win today」(やあ、シカゴのみんな、どうだい?今日はカブスが勝つよ:カブスの応援ソング『GO CUBS GO』の一節)

「自分自身、可能性が無限大に広がるチームを求めていた。カブスに入団することが自分の成長につながると思って決めた」

「今回、背番号18番を自ら選んだんですけど、2016年のワールドシリーズ(カブスが)優勝の際にベン・ゾブリストがこの背番号を着用していて、自分も同じような活躍(シリーズMVP級の活躍)がしたいと思いました」

◎2024年2月15日 キャンプ初日でブルペン入り

▼開幕に向けて

「これからどんどん改善点も見つかってきて、それを克服していくことがすごく楽しみ」

「すべて受け入れることが大事。自分がこうだからではなくて、自分の考え方とか自分のやってきたことは、ここでは全て違うと思って。新しいことをしっかり取り入れて」

▼食生活も順調

「今はほぼ毎日自炊をしてるんですけど。自炊といっても鍋作ったり。毎日鍋さえしておけば栄養素も逃げないですし、良いと思います」

メジャー挑戦からとことん前向きに取り組み、迎えた圧巻のデビュー。日米の“ファン”を痺れさせ続ける今永のコメントはこれからも聞き逃せない。

■今永昇太(いまなが・しょうた、シカゴ・カブス)

1993年9月1日生まれ、福岡県出身。身長178cm・体重86kg、左投/左打

北筑高校を卒業後は駒澤大学、2015年にドラフト1位でDeNAに入団。2022年6月にはDeNA初となるノーヒットノーランを達成。23年は22試合に登板7勝4敗、防御率174奪三振、防御率2.80、通算では8年間で主に先発として165試合に登板し、64勝50敗、防御率3.18の成績