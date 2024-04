世界170ヵ国で愛されるイギリス発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』と、1982年に開業した西洋建築の建物が美しい軽井沢のホテル「旧軽井沢ホテル音羽ノ森」がコラボレーションすることが決定。2024年6月6日(木)より1年間、『ひつじのショーン』とコラボレーションした特別宿泊プランやスイーツ、グッズが期間限定で登場する。『ひつじのショーン』は、日本記念日協会が認定する6月6日「ひつじの日」をきっかけに、これまでも様々なコラボレーションを実施。時には、SNS等を通して全国のあらゆる ”ひつじ” と交流をしてきた。今回は、旧軽井沢ホテル音羽ノ森開業以来多くのお客様やスタッフに親しまれてきたマスコットキャラクター「ひつじのゴメスとオジョ」と ”ひつじ” が縁となり、コラボレーションが決定。 ショーンと仲間たちが、軽井沢にいる群れの仲間に会いに行く というテーマのもと、旧軽井沢ホテル音羽ノ森の施設全体でショーンと仲間たちがお出迎えしてくれる。

今回のコラボレーションでは2024年6月6日(木)より1年間、旧軽井沢ホテル音羽ノ森にて『ひつじのショーン』とコラボレーションした特別宿泊プランやスイーツ、グッズが登場♪例えば、ご家族でも宿泊できるハイデラックスファミリールームは、『ひつじのショーン』とのコラボルームに変身! 群れの仲間に会うために、軽井沢まで遊びに来たショーンが滞在するお部屋をイメージし、ショーンと仲間たちが楽しくにぎやかにお部屋を彩っている。併せてオリジナルスイーツや、トートバック、ポストカードなどのオリジナルグッズも登場。グッズは、東京・銀座にある音羽ノ森ブライダルサロンでも取り扱われる。また、宿泊者限定のお持ち帰りグッズにはショーンが軽井沢旅行へ持ってきたアイテムをイメージした ”ここでしか手に入らない” ものも。お持ち帰りグッズは宿泊料金おひとり様に対し各ひとつのご用意となる。詳細は今後ホテル特設ページにて順次公開となるのでお見逃しなく!SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE(TM) AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2024