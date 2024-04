瀬戸内海に面したプライベートリトリート！WONDER STAR 車中泊専用パーク「優活」

瀬戸内海の美しい景色を背景に、国内で初めて陸海空スリーアクセスが可能な車中泊専用パーク「優活」が2024年4月1日、静寂と自然に満ちたプライベートリトリート地としてグランドオープンします。

WONDER STAR株式会社が運営するこの施設は、訪れるすべての人に新たな発見と安らぎをもたらすことを目指しています。

WONDER STAR 車中泊専用パーク「優活」

「優活」は、瀬戸内海に面する絶好のロケーションに位置し、キャンピングカー利用者からヘリコプターや船を利用する訪問者まで、あらゆる交通手段に対応。

無料の専用電源ポート、水道設備、専用トイレやシンクを備え、どなたでも快適に過ごすことができます。

さらに、Wi-Fi完備で、リモートワークも可能です。

訪問者は、日生町で唯一の天然温泉「星乃湯」でリラックスすることもできます。

サウナ、水風呂、そして特筆すべきインフィニティ露天風呂を含む、充実した設備で、訪れるすべての人々に至福の時間を提供します。

また、「優活」ではアーミーボート、ウェイクボード、ジェットスキー、サップ、釣り、電動キックボートなどの様々なアクティビティを楽しむことができます。

施設詳細

施設名 :優活(ユウカツ)

グランドオープン日:2024年4月1日

所在地 :岡山県備前市日生町日生641-17

チェックイン :14時から

チェックアウト :12時

定休日 :毎週火曜日

予約 :優活 公式サイト

「優活」では瀬戸内海の素晴らしい景色の中で、家族や友人と共に、自然に囲まれながら自由で優雅な時間を楽しめます。

