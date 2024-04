コンバース×ミナ ペルホネンのスニーカー、“満天の星きらめく”刺繍の「オールスター アール」など

コンバース(CONVERSE)とミナ ペルホネン(minä perhonen)のコラボレーションスニーカーが、ミナ ペルホネンの取扱店舗ほかにて発売される。

ミナ ペルホネンの柄を用いたスニーカー3型

コラボレーションでは、コンバースのシューズに、ミナ ペルホネンならではのモチーフを取り入れたスニーカーを展開。ユニセックスのローカットスニーカーやスリップオン、キッズのハイカットスニーカーの3型を用意する。

ユニセックス:花柄刺繍の「オールスター アール」スニーカー

ユニセックスの「オールスター アール SF OX / MP(ALL STAR (R) SF OX / MP)」は、一面に花が咲くように、満天の星空が描かれた「スカイフル(skyful)」柄の刺繍を、アッパーに施したローカットスニーカーだ。ベースには、履き心地とクラシックな外観を洗練させた「オールスター アール」を採用。ハトメ飾りや履き口にはホワイトのキャンバスを用いることで、ナチュラルな雰囲気にまとめている。

ユニセックス:ベリー柄刺繍のスリップオン

ユニセックスの「オールスター アール LB スリップオン / MP(ALL STAR (R) LB SLIP-ON / MP)」は、熟したベリーをモチーフにした「ライトベリー(light berry)」柄の刺繍を取り入れた、スリップオンタイプのスニーカー。ベースには「オールスター アール」を採用し、落ち着いたグレーカラーを基調に仕上げた。

キッズ:パステルカラーのハイカットスニーカー

キッズの「チャイルド オールスター N JB Z HI / MP(CHILD ALL STAR N JB Z HI / MP)」は、カラフルな楕円を描いた「ジェリービーンズ(jellybeans)」柄を、プリントで施したハイカットスニーカー。全体をパステルカラーでまとめ、柔らかな雰囲気に仕上げている。

詳細

コンバース×ミナ ペルホネン

発売日:2024年3月9日(土)

取扱店舗:ミナ ペルホネン 取扱店舗、伊勢丹新宿店、ホワイトアトリエ バイ コンバース、コンバースオフィシャルオンラインショップ

※コンバースオフィシャルオンラインショップでは3月11日(月)発売

展開アイテム:

・オールスター アール SF OX / MP 26,400円

サイズ:22.5〜28.0cm(0.5cm刻み)

・オールスター アール LB スリップオン / MP 19,800円

サイズ:22.5〜28.0cm(0.5cm刻み)

・チャイルド オールスター N JB Z HI / MP 9,900円

サイズ:15.0〜22.0cm(1.0cm刻み)



【問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL:0120-819-217(9:00〜18:00 / 土・日曜日、祝日のぞく)

外部サイト