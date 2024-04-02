キングレコード内「EVIL LINE RECORDS」10周年記念映像公開。＜EVIL A LIVE＞コラボ曲詳細も発表
キングレコード内のレーベル「EVIL LINE RECORDS」が本日4月2日にレーベル発足から10周年を迎え、記念映像が公式YouTubeチャンネルに公開された。
◆記念映像
さらに、レーベルからリリースされた数多くのアーティストやコンテンツのジャケット写真が一挙に集まった10周年記念ビジュアルも公開され、映像とともにレーベルの10年間を振り返ることができる。
また、10周年記念映像では5月4日に東京ガーデンシアターにて開催される＜EVIL LINE RECORDS 10th Anniversary FES.“EVIL A LIVE” 2024＞でパフォーマンスされるコラボ楽曲のタイトルと配信リリースが以下の通り発表された。なお、このコラボ楽曲は来場特典CDにも収録される予定だ。さらにELRフェスの会場で販売されるグッズ詳細も発表されている。また、ELRフェスのオフィシャルグッズの他にも、「ヒプカリバトル」でも話題となっている「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」と「カリスマ」のグッズが先行販売されることも決定している。
4月17日（水）配信
カリスマ × 月蝕會議 × 小林私
「14人のオトナ」
4月19日（金）配信
Bimi × ODDLORE（KOYA・JOSH） × サイプレス上野とロベルト吉野
「Chimera」
4月24日（水）配信
特撮 × ドレスコーズ × イヤホンズ
「雲雀の舌のゼリー寄せ」
4月26日（金）配信
ももいろクローバーZ × Division Leaders from ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-
「Cross Dimension」
◆ ◆ ◆
＜KING SUPER LIVE 2024＞
時間：
2024年5月11日（土）開場 14:00 開演 16:00
2024年5月12日（日）開場 12:00 開演 14:00
場所：Ｋアリーナ横浜
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい６丁目２−１４
出演者：
・DAY1（5/11）
愛美、蒼井翔太、麻倉あきら、angela、上坂すみれ、内田雄馬、岡咲美保、奥井雅美、カノエラナ、國府田マリ子、saji、椎名へきる、Suara、高橋洋子、田村ゆかり、七海ひろき、保志総一朗、堀江由衣、水樹奈々、水瀬いのり、宮野真守、森口博子、米倉千尋（五十音順）
・DAY2（5/12）
愛美、蒼井翔太、angela、上坂すみれ、内田雄馬、岡咲美保、カノエラナ、saji、七人のカリスマ声優、高橋洋子、千葉翔也、七海ひろき、HACHI、保志総一朗、堀江由衣、水樹奈々、水瀬いのり、宮野真守、森口博子、RISE（Extreme Hearts）（五十音順）
・コラボアーティスト一部解禁
・DAY1／5月11日（土）
愛美 × KATSU（angela） × ヨシダタクミ（saji）
OVA「フリクリ」主題歌「Ride on shooting star」
（原曲アーティスト：the pillows）
・DAY2／5月12日（日）
蒼井翔太 × 内田雄馬 × 宮野真守
テレビアニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000％」主題歌「オルフェ」
（原曲アーティスト：宮野真守）
水樹奈々 × 水瀬いのり
TVアニメ「戦姫絶唱シンフォギアＧＸ」挿入歌「Glorious Break」
（原曲アーティスト：水樹奈々）
主催：KING RECORDS
企画：KING SUPER LIVE 2024 PROJECT
制作：モストプランニング
お問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション
https://www.red-hot.ne.jp
TEL：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
※出演者に関するお問い合わせはお答え致しかねます。
【チケット】
・会場観覧チケット 料金：指定席 ￥12,000（税込）
・PPV付きチケット（指定席＋配信チケット） 料金：￥16,400（税込）
一般発売中
購入：https://l-tike.com/evilalive-2024/
・ABEMA PPVチケット単体：料金：￥5,500（税込）
購入：https://abema.tv/live-event/a198997b-23b3-409e-b22c-ed14508d0e33
・LINEヤフーチケット先着
申込受付中
詳細URL：https://evilline.com/evilalive2024-news/278/
発券開始 公演3日前（電子チケット）
枚数制限 お一人様4枚まで
決済方法 LINE Pay、クレジットカード
※先着受付（決済後）、LINEにてチケット決済完了メッセージが送信されます。
受付URL： https://weburl.jp/xJpn41F
チケット代：指定 ￥12,000(税込)
[※別途サービス手数料+1,100円(税込)]
【来場特典】
EVIL LINE RECORDS 10th Anniversary FES. “EVIL A LIVE” 2024 来場特典CD
M.1 「14人の大人」 カリスマ × 月蝕會議 × 小林私
M.2 「Chimera」 Bimi × ODDLORE（KOYA・JOSH） × サイプレス上野とロベルト吉野
M.3 「雲雀の舌のゼリー寄せ」 特撮 × ドレスコーズ × イヤホンズ
M.4 「Cross Dimension」 ももいろクローバーZ × Division Leaders from ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-
Bonus Track 「ヒプマイvsカリスマ Battle Anthem -EVIL A LIVE 2024-」
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