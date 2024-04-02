＜KING SUPER LIVE 2024＞



日程：2024年5月11日（土）、12日（日）時間：2024年5月11日（土）開場 14:00 開演 16:002024年5月12日（日）開場 12:00 開演 14:00場所：Ｋアリーナ横浜〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい６丁目２−１４出演者：・DAY1（5/11）愛美、蒼井翔太、麻倉あきら、angela、上坂すみれ、内田雄馬、岡咲美保、奥井雅美、カノエラナ、國府田マリ子、saji、椎名へきる、Suara、高橋洋子、田村ゆかり、七海ひろき、保志総一朗、堀江由衣、水樹奈々、水瀬いのり、宮野真守、森口博子、米倉千尋（五十音順）・DAY2（5/12）愛美、蒼井翔太、angela、上坂すみれ、内田雄馬、岡咲美保、カノエラナ、saji、七人のカリスマ声優、高橋洋子、千葉翔也、七海ひろき、HACHI、保志総一朗、堀江由衣、水樹奈々、水瀬いのり、宮野真守、森口博子、RISE（Extreme Hearts）（五十音順）・コラボアーティスト一部解禁・DAY1／5月11日（土）愛美 × KATSU（angela） × ヨシダタクミ（saji）OVA「フリクリ」主題歌「Ride on shooting star」（原曲アーティスト：the pillows）・DAY2／5月12日（日）蒼井翔太 × 内田雄馬 × 宮野真守テレビアニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000％」主題歌「オルフェ」（原曲アーティスト：宮野真守）水樹奈々 × 水瀬いのりTVアニメ「戦姫絶唱シンフォギアＧＸ」挿入歌「Glorious Break」（原曲アーティスト：水樹奈々）主催：KING RECORDS企画：KING SUPER LIVE 2024 PROJECT制作：モストプランニングお問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーションhttps://www.red-hot.ne.jpTEL：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）※出演者に関するお問い合わせはお答え致しかねます。【チケット】・会場観覧チケット 料金：指定席 ￥12,000（税込）・PPV付きチケット（指定席＋配信チケット） 料金：￥16,400（税込）一般発売中購入：https://l-tike.com/evilalive-2024/・ABEMA PPVチケット単体：料金：￥5,500（税込）購入：https://abema.tv/live-event/a198997b-23b3-409e-b22c-ed14508d0e33・LINEヤフーチケット先着申込受付中詳細URL：https://evilline.com/evilalive2024-news/278/発券開始 公演3日前（電子チケット）枚数制限 お一人様4枚まで決済方法 LINE Pay、クレジットカード※先着受付（決済後）、LINEにてチケット決済完了メッセージが送信されます。受付URL： https://weburl.jp/xJpn41Fチケット代：指定 ￥12,000(税込)[※別途サービス手数料+1,100円(税込)]【来場特典】EVIL LINE RECORDS 10th Anniversary FES. “EVIL A LIVE” 2024 来場特典CDM.1 「14人の大人」 カリスマ × 月蝕會議 × 小林私M.2 「Chimera」 Bimi × ODDLORE（KOYA・JOSH） × サイプレス上野とロベルト吉野M.3 「雲雀の舌のゼリー寄せ」 特撮 × ドレスコーズ × イヤホンズM.4 「Cross Dimension」 ももいろクローバーZ × Division Leaders from ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-Bonus Track 「ヒプマイvsカリスマ Battle Anthem -EVIL A LIVE 2024-」