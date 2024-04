言えちゃうBondee できちゃうBondeeの最優秀賞アバター投稿決定！メタバースSNS『Bondee』

Metadreamが提供するスマートフォン向けメタバースSNS『Bondee ボンディー』は、2023年の年末年始にBondee AR機能【BON】とタイムライン機能【BUZZ】を使用したキャンペーンを開催しました。

集まったユーザーのBUZZ投稿から選出し、見事、当選した【しろめ】さんへ100万円相当の純金が贈られる贈呈式が開催されました。

メタバースSNS『Bondee』言えちゃうBondee できちゃうBondee 最優秀賞アバター投稿 決定

デジタルインタラクションが主要となりつつある現代社会において、Bondeeはソーシャルメディアに変革を起こすべく、取り組みを行っています。

画面上の繋がりを超えた「リアルな繋がり」を築くために、2023年は拡張現実(AR)技術を活用した新しい機能を発表しました。

有意義な瞬間、現実での体験、それにバーチャルの魔法をほんの少し加えるそれが、Bondeeの在り方です。

このAR体験が世界中のユーザーの心をキャッチしつつある中、Bondeeは画面を超えたユニークな体験を日常に持ち込み、ユーザーが現実世界での繋がりを積極的に探求することを後押ししています。

特に日本では多くのイベントを開催しています。

今回は1年を通してユーザーへ感謝の気持ちと、Bondeeを通して言いたいこと、できちゃうことをAR機能“BON”を通して体験してもらいたいと思い企画しました。

イベント概要【言えちゃうBondee できちゃうBondee】

応募方法:テーマである「言えちゃうBondee できちゃうBondee」にあったBON内容をBUZZに投稿すれば、キャンペーン応募完了。

開催期間(すでに終了):2023年12月15日(金)〜2024年1月7日(日)

2023年12月15日(金)より開始し、2024年1月7日(日)迄の期間を設け、Bondee AR機能【BON】とタイムライン機能【BUZZ】を使用したキャンペーンです。

今回、Bondee日本法人で贈呈式とインタビューを行い、当選の気持ちやBondeeについてお話を伺いました。

当日は、アバターと記念撮影したり、Bondeeのお気に入り機能や、機能で困っていることなど、使用しているユーザーだからこそ率直な意見を聞くことができました。

※プライバシー保護のため画像を加工しています。

贈呈式&インタビュー内容

Q、今のお気持ちをどうぞ。

ちょっと実感がわいてきました。

メッセージが来た時も半信半疑でした。

うれしいです。

なによりオリジナルの表彰状が嬉しいです。

※帰宅後に表彰状をお家に飾っていただけました。

Q、Bondeeはどうやって知りましたか?

他のアプリで友だちがBondeeのアイコンにしててそれで知りました。

Bondeeが初めてのアバターを使ったコミュニケーションアプリです。

Q、Bondeeで友だちは増えてきましたか?

だいぶ増えて、アプリが始まったころの古参のメンバーと繋がったり、海外の人から友だち申請が増えたりしました!

Q、Bondeeのお気に入りの機能は?

Bondeeのスペースが好きで、自分でイベントを作って友だちを招待するのが好きです。

航海の雰囲気も好きです。

趣味がBondeeで、今の宇宙散歩、ロマンスの宇宙の家具やアイテムがタイプのジャンルなのでもっと出してほしいです。

旅ログもAIが作っていて文章の内容がつたない感じが面白くてお気に入りです。

Q、Bondeeで欲しい機能は?

新しい機能は特別なくて、グループのアバター表示が無くなっちゃって悲しいから戻って来てほしいです。

Q、純金はどうされますか?

純金は今回の記念に残したいです。

キャンペーンの当選に協力してくれたBon友に恩返しとしてオフ会もしくはオンラインでなにかイベントを開催したいです。

また、能登半島地震に被災された方々に一部寄付する予定です。

Q、AR機能のBon、BUZZや位置情報についてはどう思いますか?

Bon(位置情報の許可)に関して賛否両論はあると思うが僕自身はいいと思います。

BUZZ話題はまだ使いこなせていないです。

Q、しろめさまからBondeeへ要望はありますか?

Bondee公式のイベントを開いてほしいです。

(以前のXにあるBondeeトークのような)

航海のアップグレードやワールドワイドに海外の人たちとの交流がもっとできやすい状況だと嬉しいです。

アイテムと交換できるBONergyを楽しく貯蓄する方法が増えて欲しいです。

Q、最後に今回の入選投稿のBUZZのコンセプトについて教えてください。

言えちゃうBondeeとして、この1年を通してアバターに対しての感謝の想い

できちゃうBondeeとして、アバターとユーザー自身の自分が一緒に写せることができるよという想いで投稿して実は1回テキスト内容入れ忘れちゃって、投稿しなおして選ばれたやつがテイク2のものです。

Bondeeとは

街に飛び出せBondies!

何気ない日常にも、未知の世界が秘められている。

Bondeeと一緒に新たな「創造」と「発見」に触れて遊べるメタバースSNSです。

Bondeeでは自分自身を自由に表現し、インスピレーションを存分に発揮することができます。

気になるBondiesを集めたり、オシャレなポストを見つけたり、今すぐBondeeの未知なる世界を探索しましょう!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 言えちゃうBondee できちゃうBondeeの最優秀賞アバター投稿決定!メタバースSNS『Bondee』 appeared first on Dtimes.