水とおどりの町として知られる郡上八幡で随一のペット墓苑リゾート(自然苑)を運営する「郡上八幡自然園」は、来る5月1日に、里山型のドッグラン施設をオープンします。

郡上八幡自然園 里山型ドッグラン「自然苑」

平面のドッグランが一般的に普及していますが、野生の血が濃く残る和犬にとっては、それでは十分なストレスを解消出来ていないのではないかと飛鳥苑長が日頃考えていたことが、地の利を活かした里山の活用方法につながりました。

第1期工事分、全長150mの周回コース(面積250平米)が完成しました。

墓苑のスタッフが愛育している甲斐犬ミックスのチカちゃん( 3才)は、放たれると顔つきがニヤリと変わり、人が変わったように坂道を全速力で駆け上っていき、夕方まで穴を掘ったり斜面の登り降りを繰り返して大喜びで遊んでいたそうで、お陰で夜はぐっすり眠ることが出来たとのことです。

なお、この里山ドッグランでは、うんちおしっこもし放題で飼い主さんは始末の必要がないのも特徴です。

もっとも急坂も多いので、飼い主さんが拾い歩くのは確かに困難でしょう。

さらには、利用は基本的に無料。

ただし、有料貸切が優先されるので、Webページからカレンダーで事前確認するのがおすすめです。

土日はドッグオーナーさん(犬連れ)限定で宿泊庭園の利用が可能(12,000円税込み ドッグラン50分貸切利用付き)です。

「愛犬と泊まれるキャンプ場は増えてきているが、一緒でないとそもそも利用ができないキャンプ場というのは珍しく、ドッグオーナーさんならではの新しいステータスを感じてもらえたら」と飛鳥苑長談。

愛犬と共に楽しい想い出をたくさん作って、この地に親しみを覚えていただけたら幸いとのことで、「いつかお別れの日が来るまでは、とにかく飼い主さんとともに健康的な日々を過ごしてほしいです」と自然苑スタッフさんたちの願いが込められています。

施設概要

施設名 : ペット墓苑「自然苑」

所在地 : 岐阜県郡上市八幡町有坂785-29

アクセス : 東海北陸自動車道「郡上八幡IC」から

車で北へ約6分 郡上八幡自然園キャンプ場に隣接

オープン日: 2024年5月1日から(宿泊利用はGWとお盆と土日のみOPEN)

営業時間 : 09:00-15:00 (年末年始休苑)火葬・葬儀は随時受付

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 斜面も組み込んだ全長150mの周回コース!郡上八幡自然園 里山型ドッグラン「自然苑」 appeared first on Dtimes.