【川崎記念】セラフィックコールは2枠2番へ
4月3日（水）に川崎競馬場で行われる、川崎記念（Jpn1・4歳上オープン・ダ2100m）の枠順は下記の通り。JRAからは6頭。1月から4月へ引っ越して初の開催。超一線級はサウジ、ドバイと遠征しているが、帝王賞などへ向けた古馬中距離の交流G1。どの馬にもチャンスはある。注目の発走は3日（水）20時10分
【ダイオライト記念】ムルザバエフ騎乗、セラフィックコールが鮮やかな差し切りVJRAからは6頭
1-1
シルトプレ
牡5・57.0・石川倭
米川昇・北海道
2-2
セラフィックコール
牡4・57.0・B.ムルザバエフ
寺島良・栗東
3-3
キャッスルブレイヴ
牡5・57.0・西啓太
渋谷信博・船橋
4-4
ノットゥルノ
牡5・57.0・武豊
音無秀孝・栗東
5-5
エブリワンブラック
牡7・57.0・藤本現暉
山崎裕也・川崎
6-6
グロリアムンディ
牡6・57.0・坂井瑠星
大久保龍志・栗東
6-7
アイコンテーラー
牝6・55.0・松山弘平
河内洋・栗東
7-8
グランブリッジ
牝5・55.0・川田将雅
新谷功一・栗東
7-9
ディクテオン
せん6・57.0・本田正重
吉岡辰弥・栗東
8-10
ライトウォーリア
牡7・57.0・吉原寛人
内田勝義・川崎
8-11
デルマルーヴル
牡8・57.0・山崎誠士
山崎裕也・川崎