4月3日（水）に川崎競馬場で行われる、川崎記念（Jpn1・4歳上オープン・ダ2100m）の枠順は下記の通り。JRAからは6頭。1月から4月へ引っ越して初の開催。超一線級はサウジ、ドバイと遠征しているが、帝王賞などへ向けた古馬中距離の交流G1。どの馬にもチャンスはある。注目の発走は3日（水）20時10分

【ダイオライト記念】ムルザバエフ騎乗、セラフィックコールが鮮やかな差し切りV

JRAからは6頭

1-1

シルトプレ

牡5・57.0・石川倭

米川昇・北海道

2-2

セラフィックコール

牡4・57.0・B.ムルザバエフ

寺島良・栗東

3-3

キャッスルブレイヴ

牡5・57.0・西啓太

渋谷信博・船橋

4-4

ノットゥルノ

牡5・57.0・武豊

音無秀孝・栗東

5-5

エブリワンブラック

牡7・57.0・藤本現暉

山崎裕也・川崎

6-6

グロリアムンディ

牡6・57.0・坂井瑠星

大久保龍志・栗東

6-7

アイコンテーラー

牝6・55.0・松山弘平

河内洋・栗東

7-8

グランブリッジ

牝5・55.0・川田将雅

新谷功一・栗東

7-9

ディクテオン

せん6・57.0・本田正重

吉岡辰弥・栗東

8-10

ライトウォーリア

牡7・57.0・吉原寛人

内田勝義・川崎

8-11

デルマルーヴル

牡8・57.0・山崎誠士

山崎裕也・川崎