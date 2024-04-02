23:00
米JOLTS求人件数（2月）
予想　877.0万人　前回　886.3万人

米製造業新規受注（2月）
予想　1.0%　前回　-3.6%（前月比)

米耐久財受注（確報値）（2月）
予想　1.4%　前回　1.4%（前月比)
予想　0.5%　前回　0.5%（輸送除くコア・前月比)

23:10　
ボウマンFRB理事、銀行システムについて講演

3日
1:00　
ウィリアムズNY連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）

1:05　
メスター・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:30　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

米自動車販売（3月）
セントルイス連銀総裁にアルベルト・ムサレム氏が就任
米大統領選挙予備選（コネティカット、ニューヨーク、ロードアイランド、ウィスコンシン州）


※予定は変更されることがあります。