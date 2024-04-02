ＮＹ市場 この後のイベント
23:00
米JOLTS求人件数（2月）
予想 877.0万人 前回 886.3万人
米製造業新規受注（2月）
予想 1.0% 前回 -3.6%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（2月）
予想 1.4% 前回 1.4%（前月比)
予想 0.5% 前回 0.5%（輸送除くコア・前月比)
23:10
ボウマンFRB理事、銀行システムについて講演
3日
1:00
ウィリアムズNY連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）
1:05
メスター・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:30
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
米自動車販売（3月）
セントルイス連銀総裁にアルベルト・ムサレム氏が就任
米大統領選挙予備選（コネティカット、ニューヨーク、ロードアイランド、ウィスコンシン州）
※予定は変更されることがあります。
米JOLTS求人件数（2月）
予想 877.0万人 前回 886.3万人
米製造業新規受注（2月）
予想 1.0% 前回 -3.6%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（2月）
予想 1.4% 前回 1.4%（前月比)
予想 0.5% 前回 0.5%（輸送除くコア・前月比)
23:10
ボウマンFRB理事、銀行システムについて講演
3日
1:00
ウィリアムズNY連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）
1:05
メスター・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:30
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
米自動車販売（3月）
セントルイス連銀総裁にアルベルト・ムサレム氏が就任
米大統領選挙予備選（コネティカット、ニューヨーク、ロードアイランド、ウィスコンシン州）
※予定は変更されることがあります。