ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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23:00

米JOLTS求人件数（2月）

予想 877.0万人 前回 886.3万人



米製造業新規受注（2月）

予想 1.0% 前回 -3.6%（前月比)



米耐久財受注（確報値）（2月）

予想 1.4% 前回 1.4%（前月比)

予想 0.5% 前回 0.5%（輸送除くコア・前月比)



23:10

ボウマンFRB理事、銀行システムについて講演



3日

1:00

ウィリアムズNY連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）



1:05

メスター・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



2:30

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



米自動車販売（3月）

セントルイス連銀総裁にアルベルト・ムサレム氏が就任

米大統領選挙予備選（コネティカット、ニューヨーク、ロードアイランド、ウィスコンシン州）





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