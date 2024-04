小田象製粉株式会社は、2024年3月創業100周年を迎えました。

小田象製粉株式会社「創業100周年」

小田象製粉株式会社は、2024年3月創業100周年を迎えました。

この記念すべき年に、同社は100年間の歴史と伝統に感謝の意を表し、未来への新たな一歩を象徴する「100周年記念事業」として100周年記念ロゴを制定し、WEBサイトをリニューアルします。

これらの新たな取り組みは、社内外を問わず多様なステークホルダーとの強固な結びつきをより一層深め、小田象製粉が積み上げてきた信頼と品質の歴史を、次の100年へと繋げるためのものです。

創業100周年記念ロゴの制定

このロゴは、同社が歩んできた100年と、今後歩むであろう新たな100年の物語の始まりを告げるマークとなります。

「100」の数字に加え、「0」と「0」との無限記号「∞」のような重なりと、色と色の重なりにより「小麦の無限の可能性を追求」する「リテールサポートカンパニー」という小田象製粉が掲げる使命にこれからも向き合い続けていくことを示しています。

4月10日よりWEBサイトをリニューアル

4月10日に新しいコーポレートサイトを「小麦の無限の可能性に挑戦する」というビジョンをもとにリニューアルします。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 100周年記念ロゴ制定&WEBサイトリニューアル!小田象製粉株式会社「創業100周年」 appeared first on Dtimes.