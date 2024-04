現場のリアルな情報もお届け！宿泊業界専門求人サイト「もしも、この宿ではたらいたら」

旅館・ホテル等の宿泊施設に特化した経営コンサルティング業務を日本全国で展開している「咲楽」は、人材不足がきわめて厳しい宿泊施設(ホテル・旅館)の課題を解決するために、宿泊業界専門の求人サイト「もしも、この宿ではたらいたら」を2024年4月1日にオープンしました。

宿泊業界専門求人サイト「もしも、この宿ではたらいたら」

リリース日:2024年4月1日

年間休日104日以上など、一定の労働条件を満たした宿泊施設のみを厳選した、新しい求人サイト「もしも、この宿ではたらいたら」

厳しい労働環境というイメージのある宿泊業界ですが、長く、安心してはたらきたい人のために、はたらきやすい環境づくりにつとめている宿泊施設を紹介し、業界がより活性化していく一助になることを目指しています。

さらに宿泊業界で働く人に役立つコラムなど、情報コンテンツも満載です

宿泊業界専門のコンサルテイングをしている同社ですが、支援している各施設における、今最大の課題は「人材不足」です。

日本国内における人口の減少や高齢化により、いずれの業界でも人材の確保が課題ではあるものの、コロナ禍のあおりもあり、宿泊業界は特に厳しい状況に置かれています。

従来、宿泊業界は年間休日が80日程度の施設も多く、労働条件の厳しさから求人をしても敬遠されがちで、離職率も高い業界でした。

さらに従来の求人サイトの多くは、簡単な企業紹介と、募集要項が記載されているだけのスタイルが主流になっており、どうしても他業種と比べると、人が集まりにくい状況です。

その問題を少しでも解消するために今回新たに生まれたのが、年間休日104日以上の宿泊施設に絞って、取材記事とともに求人情報を掲載する、セレクト型求人サイト「もしも、この宿ではたらいたら」です。

<POINT 01>

年間休日や残業時間など、一定の労働条件を満たした施設のみを厳選して紹介。

<POINT 02>

旅館やホテルなど、その宿ではたらく人を実際に取材して、現場で聞いたリアルな情報をお届けします。

<POINT 03>

宿泊業界ではたらく人にとって役立つさまざまな知識や情報をお届けします。

通常の求人情報だけでは伝えられない、その施設ならではのはたらく魅力にスポットをあてるため、直接現地に同社編集部が赴き、生取材。

はたらき方の改善に取り組む経営者や、そこで生き生きと働くスタッフなどにインタビューし紹介しています。

他にも宿泊業ではたらく方々に役立つ情報コンテンツなど、このサイトを通してより多くの方が、宿泊施設ではたらいてみたい、はたらき続けたいと思えるきっかけ作りを、お手伝いしていきます。

求人掲載を検討の企業向け 期間限定 オープン記念キャンペーン

「もし宿」は他にも、採用活動に時間を割きづらい宿泊施設でも取り組みやすいよう、便利な機能やサービスが充実。

インターネットが苦手な方でも、丁寧にサポートしていきます。

オープン記念として、掲載をご希望される企業向けに特典が用意されています。

1. 基本掲載料50万円(税別)から10万円(税別)引き!

2. 基本掲載期間2ヶ月から、さらに1ヶ月延長!

3. 5名の応募があるまで、掲載期間を無料延長!

