2日、川崎競馬場で行われた第27回クラウンC(3歳・重賞・ダ1600m・1着賞金1500万円)は、好位から直線で脚を伸ばした森泰斗騎手騎乗の1番人気シシュフォス(牡3、船橋・佐藤裕太厩舎)が、それをマークするように進んだ5番人気アムクラージュ(牡3、浦和・藤原智行厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分44秒4(稍重)。

さらに3馬身差の3着に3番人気アジアミッション(牡3、川崎・山崎裕也厩舎)が入った。なお、2番人気ゴールデンブザー(牡3、大井・宗形竹見厩舎)は7着に終わった。

勝ったシシュフォスは、父アポロソニック、母アポロユッキー、その父アポロキングダムという血統。人気に応えて、前走から連勝で重賞は初制覇。6月5日(水)に行われる東京ダービーへの優先出走権を獲得した。

【勝ち馬プロフィール】

◆シシュフォス(牡3)

騎手:森泰斗

厩舎:船橋・佐藤裕太

父:アポロソニック

母:アポロユッキー

母父:アポロキングダム

馬主:マフィン

生産者:春木ファーム

【全着順】

1着 シシュフォス 1人気

2着 アムクラージュ 5人気

3着 アジアミッション 3人気

4着 ツキシロ 7人気

5着 ライゾマティクス 4人気

6着 クニノトキメキ 8人気

7着 ゴールデンブザー 2人気

8着 クリコマ 10人気

9着 ウインアザレア 13人気

10着 ビスマルク 9人気

11着 パンセ 11人気

12着 ギンユウシジン 12人気

13着 チャダルクン 6人気