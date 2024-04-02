1番人気に応え優勝したシシュフォス(撮影：武田明彦)

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　2日、川崎競馬場で行われた第27回クラウンC(3歳・重賞・ダ1600m・1着賞金1500万円)は、好位から直線で脚を伸ばした森泰斗騎手騎乗の1番人気シシュフォス(牡3、船橋・佐藤裕太厩舎)が、それをマークするように進んだ5番人気アムクラージュ(牡3、浦和・藤原智行厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分44秒4(稍重)。

　さらに3馬身差の3着に3番人気アジアミッション(牡3、川崎・山崎裕也厩舎)が入った。なお、2番人気ゴールデンブザー(牡3、大井・宗形竹見厩舎)は7着に終わった。

　勝ったシシュフォスは、父アポロソニック、母アポロユッキー、その父アポロキングダムという血統。人気に応えて、前走から連勝で重賞は初制覇。6月5日(水)に行われる東京ダービーへの優先出走権を獲得した。

【勝ち馬プロフィール】
◆シシュフォス(牡3)
騎手:森泰斗
厩舎:船橋・佐藤裕太
父:アポロソニック
母:アポロユッキー
母父:アポロキングダム
馬主:マフィン
生産者:春木ファーム

【全着順】
1着　シシュフォス　1人気
2着　アムクラージュ　5人気
3着　アジアミッション　3人気
4着　ツキシロ　7人気
5着　ライゾマティクス　4人気
6着　クニノトキメキ　8人気
7着　ゴールデンブザー　2人気
8着　クリコマ　10人気
9着　ウインアザレア　13人気
10着　ビスマルク　9人気
11着　パンセ　11人気
12着　ギンユウシジン　12人気
13着　チャダルクン　6人気