【川崎・クラウンC結果】1番人気のシシュフォスが押し切り重賞初制覇
2日、川崎競馬場で行われた第27回クラウンC(3歳・重賞・ダ1600m・1着賞金1500万円)は、好位から直線で脚を伸ばした森泰斗騎手騎乗の1番人気シシュフォス(牡3、船橋・佐藤裕太厩舎)が、それをマークするように進んだ5番人気アムクラージュ(牡3、浦和・藤原智行厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分44秒4(稍重)。
さらに3馬身差の3着に3番人気アジアミッション(牡3、川崎・山崎裕也厩舎)が入った。なお、2番人気ゴールデンブザー(牡3、大井・宗形竹見厩舎)は7着に終わった。
勝ったシシュフォスは、父アポロソニック、母アポロユッキー、その父アポロキングダムという血統。人気に応えて、前走から連勝で重賞は初制覇。6月5日(水)に行われる東京ダービーへの優先出走権を獲得した。
【勝ち馬プロフィール】
◆シシュフォス(牡3)
騎手:森泰斗
厩舎:船橋・佐藤裕太
父:アポロソニック
母:アポロユッキー
母父:アポロキングダム
馬主:マフィン
生産者:春木ファーム
【全着順】
1着 シシュフォス 1人気
2着 アムクラージュ 5人気
3着 アジアミッション 3人気
4着 ツキシロ 7人気
5着 ライゾマティクス 4人気
6着 クニノトキメキ 8人気
7着 ゴールデンブザー 2人気
8着 クリコマ 10人気
9着 ウインアザレア 13人気
10着 ビスマルク 9人気
11着 パンセ 11人気
12着 ギンユウシジン 12人気
13着 チャダルクン 6人気