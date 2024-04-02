YG新ガールズグループ・BABYMONSTERが4月1日にデビュー。日本限定特典付輸入盤本日リリース
BABYMONSTERが、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』（読み：ベイビーモンスター）で4月1日にデビューを果たした。
このミニアルバムは4月1日時の配信リリース直後から、世界各国のiTunesチャートで１位を獲得するなど（日本では2位、米国では8位にチャートイン）大きな反響があり、同じく4月1日0時にYouTubeでプレミア公開されたタイトル曲「SHEESH」のMVは40万人がリアルタイム視聴していた。休養後に復帰したAHYEONを含む全7人の完全体となったBABYMONSTERによる1stミニアルバムの全貌が明らかに。
これら全7曲を収録した日本限定特典付輸入盤も本日4月2日にリリースとなり、対象商品を購入すると付与されるシリアルナンバーによる「購入者スペシャル抽選応募特典会」の開催も決定。さらに、全国のタワーレコード、HMV各店舗でのパネル展示も同じく本日4月2日からスタートしている。
また、5月11日・12日には東京・有明アリーナでの世界初となるファンミーティング＜BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE＞を開催。チケットは現在オフィシャル2次先行予約受付中だ。
『BABYMONS7ER』
日本限定特典付輸入盤 品番：YGP0382 メディア：CD-12
※PHOTOBOOK VER.は1種類です
■BABYMONSTER 1st MINI ALBUM [BABYMONS7ER] YG TAG ALBUM VER.
日本限定特典付輸入盤 品番：YGP0383 メディア：QRカード
※YG TAG ALBUM VER.はメンバー別（RUKA VER. / PHARITA VER. / ASA VER. / AHYEON VER. / RAMI VER. / RORA VER. / CHIQUITA VER.） の7種類
■BABYMONSTER 1st MINI ALBUM [BABYMONS7ER] YG TAG ALBUM VER.
【7 VER.SET】 日本限定特典付輸入盤 品番：YGP0383 メディア：QRカード
※輸入盤につき価格は各販売店にて
販売中
https://babymonster.lnk.to/BABYMONS7ER_PKG_JP
収録曲
1. MONSTERS (Intro)
2. SHEESH
3. LIKE THAT
4. Stuck In The Middle (7 Ver.)
5. BATTER UP (7 Ver.)
6. DREAM
7. Stuck In The Middle（Remix）
＜BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE＞
2024年5月11日(土) open 17:00 / start 18:00
2024年5月12日(日) open 15:00 / start 16:00
会場：東京・有明アリーナ
チケット代・全席指定：
A席：7,777円（税込）/ A席（グッズ付）：11,000円（税込）
S席：11,000円（税込）/ S席（グッズ付）：14,000円（税込）
オフィシャル2次先行：
申込期間：2024年3月29日(金)13:00 〜 4月3日(水)23:59
https://eplus.jp/babymonster/