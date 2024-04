BABYMONSTERが、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』(読み:ベイビーモンスター)で4月1日にデビューを果たした。このミニアルバムは4月1日時の配信リリース直後から、世界各国のiTunesチャートで1位を獲得するなど(日本では2位、米国では8位にチャートイン)大きな反響があり、同じく4月1日0時にYouTubeでプレミア公開されたタイトル曲「SHEESH」のMVは40万人がリアルタイム視聴していた。休養後に復帰したAHYEONを含む全7人の完全体となったBABYMONSTERによる1stミニアルバムの全貌が明らかに。

『BABYMONS7ER』

■BABYMONSTER 1st MINI ALBUM [BABYMONS7ER] PHOTOBOOK VER.

日本限定特典付輸入盤 品番:YGP0382 メディア:CD-12

※PHOTOBOOK VER.は1種類です



■BABYMONSTER 1st MINI ALBUM [BABYMONS7ER] YG TAG ALBUM VER.

日本限定特典付輸入盤 品番:YGP0383 メディア:QRカード

※YG TAG ALBUM VER.はメンバー別(RUKA VER. / PHARITA VER. / ASA VER. / AHYEON VER. / RAMI VER. / RORA VER. / CHIQUITA VER.) の7種類



■BABYMONSTER 1st MINI ALBUM [BABYMONS7ER] YG TAG ALBUM VER.

【7 VER.SET】 日本限定特典付輸入盤 品番:YGP0383 メディア:QRカード

※輸入盤につき価格は各販売店にて



販売中

https://babymonster.lnk.to/BABYMONS7ER_PKG_JP



収録曲

1. MONSTERS (Intro)

2. SHEESH

3. LIKE THAT

4. Stuck In The Middle (7 Ver.)

5. BATTER UP (7 Ver.)

6. DREAM

7. Stuck In The Middle(Remix)

■BABYMONSTER 1st MINI ALBUM [BABYMONS7ER] PHOTOBOOK VER.日本限定特典付輸入盤 品番:YGP0382 メディア:CD-12※PHOTOBOOK VER.は1種類です■BABYMONSTER 1st MINI ALBUM [BABYMONS7ER] YG TAG ALBUM VER.日本限定特典付輸入盤 品番:YGP0383 メディア:QRカード※YG TAG ALBUM VER.はメンバー別(RUKA VER. / PHARITA VER. / ASA VER. / AHYEON VER. / RAMI VER. / RORA VER. / CHIQUITA VER.) の7種類■BABYMONSTER 1st MINI ALBUM [BABYMONS7ER] YG TAG ALBUM VER.【7 VER.SET】 日本限定特典付輸入盤 品番:YGP0383 メディア:QRカード※輸入盤につき価格は各販売店にて販売中https://babymonster.lnk.to/BABYMONS7ER_PKG_JP収録曲1. MONSTERS (Intro)2. SHEESH3. LIKE THAT4. Stuck In The Middle (7 Ver.)5. BATTER UP (7 Ver.)6. DREAM7. Stuck In The Middle(Remix)

<BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE>

開催日時:

2024年5月11日(土) open 17:00 / start 18:00

2024年5月12日(日) open 15:00 / start 16:00



会場:東京・有明アリーナ



チケット代・全席指定:

A席:7,777円(税込)/ A席(グッズ付):11,000円(税込)

S席:11,000円(税込)/ S席(グッズ付):14,000円(税込)



オフィシャル2次先行:

申込期間:2024年3月29日(金)13:00 〜 4月3日(水)23:59

https://eplus.jp/babymonster/

開催日時:2024年5月11日(土) open 17:00 / start 18:002024年5月12日(日) open 15:00 / start 16:00会場:東京・有明アリーナチケット代・全席指定:A席:7,777円(税込)/ A席(グッズ付):11,000円(税込)S席:11,000円(税込)/ S席(グッズ付):14,000円(税込)オフィシャル2次先行:申込期間:2024年3月29日(金)13:00 〜 4月3日(水)23:59https://eplus.jp/babymonster/

アルバムには、力のあるビートと強烈なシンセでグループのアイデンティティを表現した「MONSTERS(Intro)」、YG ENTERTAINMENTのDNAが色濃く反映されたヒップホップジャンルで中毒性のあるサビと振り付けが強烈なダンスナンバー「SHEESH」、世界的アーティストのチャーリー・プースが参加した「LIKE THAT」、AHYEONのボーカルが加わって一層豊かになった「Stuck In The Middle(7 ver.)」と「BATTER UP(7 ver.)」、7人のデビューまでの旅程を盛り込んだ「DREAM」、軽快なアレンジでポップに生まれ変わった「Stuck In The Middle(Remix)」など、圧倒的なボーカル力とパフォーマンス能力の無限の可能性を感じさせる全7曲が収録されている。これら全7曲を収録した日本限定特典付輸入盤も本日4月2日にリリースとなり、対象商品を購入すると付与されるシリアルナンバーによる「購入者スペシャル抽選応募特典会」の開催も決定。さらに、全国のタワーレコード、HMV各店舗でのパネル展示も同じく本日4月2日からスタートしている。また、5月11日・12日には東京・有明アリーナでの世界初となるファンミーティング<BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE>を開催。チケットは現在オフィシャル2次先行予約受付中だ。