タヒチアンダンスグループのステージや伝統工芸・グッズのブースも！タヒチプロモーション「Tahiti Festa 2024 Yokohama」

日本国内においてタヒチ全般のプロモーションを行っている「タヒチプロモーション」は、2024年5月3日(金・祝)〜6日(月・祝)の4日間「Tahiti Festa 2024 Yokohama」を開催します。

タヒチプロモーション「Tahiti Festa 2024 Yokohama」

開催日時: 2024年5月3日(金・祝)・5月4日(土)・5月5日(日)・5月6日(月・祝)

開催時間: 10:00-20:00(予定)

場所 : 横浜大さん橋ホール

実施内容: タヒチアンダンスショー/ゲストステージ/タヒチ観光局PRブース/タヒチ関連雑貨販売/フードブースなど

主催 : 株式会社タヒチプロモーション

協賛 : タヒチ観光局/エア タヒチ ヌイ

Service De L’artisanat Traditionnel

2011年〜2019年はお台場にて開催し、2022年からは9月シルバーウィークに武蔵小杉・ゴールデンウィークには横浜で開催し、2023年は20万人以上が来場しました。

そして2024年GWに昨年大好評を博した横浜大さん橋ホールでの開催が決定しました。

現地プロダンスグループやアーティストのステージをはじめ、国内有数のタヒチアンダンスグループによる圧巻のステージ、現地から来日の職人による伝統工芸品からタヒチ直輸入商品などの魅力的なタヒチグッズの販売を行うなど、子供から大人まで1日中楽しめる入場無料のイベントです。

Tahiti Festaは2008年から始まった南太平洋最後の楽園「タヒチ」をコンセプトにした入場無料でどなたでも1日中楽しめる国内最大級の南国「タヒチ」イべントです。

過去開催での来場者数は累計200万人を超え、多くの方々に親しまれています。

ステージでは来日ゲストや国内有数のタヒチアンダンスグループがステージを繰り広げます。

ブースではタヒチ伝統工芸品やタヒチ産モノイオイル・黒真珠などの魅力的なタヒチグッズを購入できます。

子供から大人まで楽園タヒチの雰囲気を味わえ、1日中楽しめるイベントです。

来日ゲストステージ

今回のTahiti Festa には豪華来日ゲストが登場します。

本場タヒチでも数々の実績を誇るプロダンスグループ「HEI TAHITI」に加え、タヒチを代表するヴォーカリストであり世界でも活躍する「Teiva LC」のステージをお届けします!

Tahiti Festa 初登場の現地プロダンスグループHEI TAHITI(ヘイタヒチ)

「HEI TAHITI」は、タヒチの誇り高いプロタヒチアンダンスグループです。

2004年に設立されたこのグループは、伝統的なタヒチアンダンスを通じて文化と美しさを称え、世界中にその魅力を広めています。

またヘイヴァ・イ・タヒチやフラ・タパイルなどタヒチ最高峰の舞台で数々の賞を受賞しています。

今回Tahiti Festa 初登場の彼らのステージを楽しめます。

ヴォーカリスト Teiva LC(テイヴァエルシー)

Tahiti Festaには毎年ゲストとして来日し日本のファンを魅了し続けている。

Tahiti Music Awardsにてアーティストオブザイヤーを獲得するなどタヒチを代表するアーティストとして世界中で活躍している。

タヒチアンダンスステージ

日本を代表するタヒチアンダンスグループ50組1,000名以上が大集結!

日本国内で活躍するタヒチアンダンスグループが迫力のステージをお届けします。

関東を中心に50組1,000名以上のタヒチアンダンサーが参加。

迫力溢れるステージを楽しめます。

伝統工芸職人ブース

Tahiti Festaには2014年から2019年まで現地タヒチから来日し、大変な人気を博した「伝統工芸品ブース」がついに登場します。

イベント初日から多くのお客様にご来店いただき、売り切れる商品が出るほどの人気ブースです。

ぜひこの機会に貴重な品の数々に触れてみてください。

タヒチ関連商品販売ブース

タヒチプロモーションブースでは、日本では手に入らない貴重なタヒチグッズを多数とり揃えています。

パレオ・ジュース・ビール・ワイン・キャンドル・チョコレートなどタヒチ直輸入の商品を日本の皆様へお届けします。

他にもタヒチ産黒真珠の販売ブースなど続々と参加が決定しています!

