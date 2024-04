各種キャンペーンなどが盛りだくさんのスペシャル7DAYSも開催！神戸しあわせの村「ジャングル温泉しあわせの湯」営業再開

公益財団法人こうべ市民福祉振興協会が運営する「しあわせの村」では、「ジャングル温泉しあわせの湯」を2023年10月12日(木曜)より天井の補修工事と施設点検のため営業を休止していましたが、今回工事が完了し施設及び設備の安全が確認できましたので、2024年4月1日(月曜)より営業を再開します。

営業再開後7日間は「スペシャル7DAYS」として、営業再開を待ち望んでいた方にも、初めての方にもお得なキャンペーンを実施するほか、4月の1か月間は各種イベントやお楽しみ企画を多数開催します。

そんな「ジャングル温泉しあわせの湯」が、工事が完了し施設及び設備の安全確認が完了したため、2024年4月1日(月曜)午前10時より通常営業を再開します。

スペシャル7DAYS

お得な「スペシャル7DAYS」の内容は次のとおりです。

4月1日(月) ポイント1Pプレゼント(すべての方が対象)

4月2日(火) 入浴料20%オフ(すべての方が対象)

4月3日(水) 高齢者入浴料半額

4月4日(木) オリジナルタオル1枚プレゼント(先着50名の方が対象)

障がい者・障がい児入浴料半額(ただし介護者は通常料金)

4月5日(金) 次回温泉入浴半額券プレゼント(すべての方が対象)

4月6日(土) 一般大人入浴料半額

4月7日(日) 一般中学生以下入浴半額

このほか、4月の週末を中心に「おまたせ致しました!!キャンペーン」でたくさんのイベントを用意しています。

「ジャングル温泉しあわせの湯」とは

ジャングル温泉しあわせの湯は、「しあわせの村」の中心に位置し年間20万人(※)を超えるお客様から愛される日帰り温泉です。

(※令和元年度利用人数による)

しあわせの村にあるキャンプ場・ホテルに宿泊のお客様をはじめ、テニス・乗馬・ウォーキング・ランニング・アスレチック遊具・芝生広場・レンタサイクルなどでスポーツやレジャーを満喫した後のリフレッシュに、お一人でもファミリーでも気軽に立ち寄ることができる大人気の施設です。

また、温泉だけを目的に毎日訪れるファンもたくさんおられます。

浴室内にはどなたでも安心して入浴できる手すりやスロープがあり、脱衣室には車いすの方が使いやすいロッカーやシャワー用車いすの貸し出しがあります。

高齢者や障がいのある方にも利用しやすいサービスを完備しています。

「ジャングル温泉しあわせの湯」の特徴

浴室への大きな扉が開くと、そこには緑に囲まれた癒しと潤いの空間が広がります。

緑あふれる浴室いっぱいに、広々とゆったりとした10種類のお風呂があり、お子様から障がい者、高齢者のお客様まで思い思いに楽しめるのがジャングル温泉しあわせの湯の特徴です。

今回の補修工事では、天井の補修のほか、高温サウナ、スチームサウナなどをプチリニューアルしました。

また、新たに取り入れたカラフルな観葉植物の数々がリラクゼーションの時間を彩ります。

10種類のお風呂と入浴法について

1. かぶり湯:入浴前に身体に湯をかけ、血圧が上がるのを予防します。

2. 全身浴:全身を温泉にひたらせる、ぬるめの湯ぶねでゆっくりとリラックスできます。

3. スチーム:蒸気で満たされた部屋に入り、全身を数分間蒸します。

4. 枝条浴(しじょうよく):小枝の多い枯れ枝を重ねてやぐらを組み、上から温泉を垂らすと、落ちるうちに霧状になります。このやぐらの中に作った通路を散歩できます。

5. ジャグジー(圧注湯):肩・腰・足に噴流をあて、温熱と圧注の刺激で血液の循環を良くします。

6. 寝湯:ぬるめの浅い浴槽に横たわってリラックスできます。

7. うたせ湯:滝のように落下する湯に肩・首筋・腰を当て、打たせることができます。

8. 気泡湯:泡の噴出口に背中や肩を当て、マッサージ効果を与えることができます。

9. サウナ:高温の部屋に入り、全身を数分間蒸します。

10. 低温浴:サウナ等でほてった体を冷まします。

施設概要

(1) 場所:しあわせの村温泉健康センター(神戸市北区しあわせの村1-2)

(2) 営業時間:午前10時から午後10時(最終受付 午後9時)

(3) 料金(税込):

〈高齢者(65歳以上)・障がい者〉

・大人 :400円

・小学生・中学生:200円

〈一般〉

・大人 :800円

・小学生・中学生:400円

(4) 温泉健康センター内の営業施設

レストラン・ショップについては、一部営業時間を短縮しておりましたが、2024年4月1日(月曜)より下記のとおり通常営業します。

1. おやさいレストラン&カフェ「ことことキッチン」(午前11時から午後9時)

2. 直売所 しあわせマルシェ(午前10時から午後9時)

次の施設は、引き続き通常営業します。

3. プール(午前9時から午後9時(最終受付 午後8時))

4. 体育館(午前9時から午後9時(最終受付 午後8時))

5. トレーニングジム(午前9時から午後9時(最終受付 午後8時))

