夜間営業やバグパイプ演奏イベントも！長崎・グラバー園 開園50周年記念プレイベント「春フェス」

長崎・グラバー園 開園50周年記念プレイベント「春フェス」

グラバー園は、1974年(昭和49年)9月4日に、旧グラバー住宅を含む国指定重要文化財3棟に加えて6棟の洋館の移築整備を終え、「グラバー園」としてスタートしました。

これまで多くのファンに愛され続け、長崎を代表する観光施設となったグラバー園は2023年(2024年)9月4日に開園50周年を迎えます。

今回、そんなグラバー園では、開園50周年を記念したプレイベント「春フェス」を開催。

冒険承認トーマス・グラバーをはじめとする居留地時代から残る外国人の住宅と長崎市内に点在していた洋館が集まるこの地では、幕末から明治の長崎の歴史を感じることができます。

石畳や石段、長崎港を一望できるロケーションと共に、歴史や文化の香りに包まれながら、特別なひと時を楽しめます。

開催概要

<夜間開園>

開催日時:4月27日(土)〜5月5日(日・祝) 8:00〜20:30(最終入園は20:10)

場所 :グラバー園

期間中は、開園時間を20時30分まで延長。

夜のグラバー園散策を楽しめます。

ライトアップされた洋館や長崎の夜景を一望できるほか、庭園内にはRGBパーライトやLEDライトボールを用いた幻想的な空間演出も。

<グラバーバグパイプバンド>

開催日時:5月3日(金・祝)13:30〜/14:30〜

場所 :三浦環像前広場(雨天時は長崎伝統芸能館)

トーマス・グラバーの故郷、スコットランドの伝統楽器「バグパイプ演奏」を楽しめます。

<変面ショー>

開催日時:5月4日(土・祝)13:30〜/14:30〜

場所 :三浦環像前広場(雨天時は長崎伝統芸能館)

変面とは四川の川劇に属し、お面が瞬時に十数枚変わる人気が高い伝統芸能であり、その仕掛けは国家機密レベルに相当。

