¡Ú¥Ç¥Ë¡¼¥º¡ÛºÇÂç5480±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¡Ü¿©ÉÊ1930±ßÊ¬¤¬¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ªÃÍÃÊ4200±ß¡£¤ªÆÀ¤ÊHAPPY BAG¤¬Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡ª
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ï¡¢2024Ç¯4·î2Æü¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖHAPPY BAG¡×¤Î»öÁ°Í½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬ÍÑ¤äÊì¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â
¥Ç¥Ë¡¼¥º¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDenny's Table¡×¡£ºòÇ¯¤«¤é¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤êÂç¹¥É¾¤Î´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ´¶ËþºÜ¤Ç¡¢¤ª»î¤··ô¤Ê¤É¹ç·×ºÇÂç5480±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤È¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¹ç¤ï¤»¤Æ1930±ßÊ¬¤â¥»¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤¬¤Ä¤¤¤Æ4200±ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂçÊÑÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
»öÁ°Í½Ìó¤Ï4·î18Æü¤Þ¤Ç¥Ç¥Ë¡¼¥ºÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢4·î19Æü¤«¤é5·î12Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ç¥Ë¡¼¥ºÅ¹ÊÞ¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ªÆÀ¤¹¤®¤ë¡ÖHAPPY BAG¡×¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖHAPPY BAG 2024¡×¡¡²Á³Ê4200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ç¥Ë¡¼¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¡ÌÊËã¥Ð¥Ã¥°¡ß1¸Ä¡¡
¡Ê¥µ¥¤¥º¡§²£345¡ß½Ä285¡ßÄì210Ð ÌÊ¡¿ËãÀ¸ÃÏ¡Ë
¡¦¥Ç¥Ë¡¼¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡ß1¸Ä
¡Ê¥µ¥¤¥º¡§²£280¡ß½Ä230¡ßÄì160Ð ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ¸ÃÏ¡Ë
¡¦¥Ç¥Ë¡¼¥º¤ª¿©»ö·ô3000±ßÊ¬
¡¦¥Ç¥Ë¡¼¥º¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼ÌµÎÁ·ô¡ß4Ëç
¡ÊºÇÂç1980±ßÁêÅö¡Ë
¡¦Denny's Table¤ª»î¤··ô500±ßÊ¬
¡ÊÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¦³¤Ï·¥É¥ê¥¢¡¦³¤Ï·¥°¥é¥¿¥ó¡Ë
¡¦¥Ç¥Ë¡¼¥º¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¡ß2¿©
¡Ê350±ßÁêÅö¡Ë
¡¦¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¡ß2¿©
¡Ê1580±ßÁêÅö¡Ë