海外ドラマ「ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン」のシーズン2となる「ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソンーブック・オブ・キャロル(原題)/ The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol」の本編映像が、シリーズの米公式YouTubeチャンネルで先行公開された。

本作は「ウォーキング・デッド」の人気キャラクター、ダリル・ディクソン(ノーマン・リーダス)が主人公の後日譚スピンオフ。生存者のコミュニティー・コモンウェルスを旅立ち、フランスに漂着したダリルが、“救世主”と呼ばれている少年の護送を任され、新たな組織と対峙する。

タイトルの通り、シーズン2からもう一人の人気キャラクター・キャロル(メリッサ・マクブライド)が本格参戦することが発表されている。公開された映像では、キャロルがダリルの現在地を聞き出すさまが切り取られており、ダリルのキーアイテムでもあるクロスボウを構え、「彼はどこなの?」と修理場の男たちに強く迫っている。

シーズン2は、今年の夏にAMC及びAMC+で全米放送&配信予定。現時点で、日本配信の予定は発表されていない。なお、シーズン1はU-NEXTで全話独占配信されている。(編集部・倉本拓弥)