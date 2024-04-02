『ローソン』新作スイーツをご紹介！今週は「Uchi Café×八天堂 とろけるカスタードロールケーキ」や「Uchi Café×八天堂 とろけるカスタードクリームケーキ」などが登場！

【ローソン】新作スイーツ5選

Uchi Café×八天堂 とろけるカスタードロールケーキ

八天堂コラボ商品。カスタードクリームとカスタードソースを楽しめるロールケーキ。

《発売日》4月2日（火）以降順次発売

《価格》268円（ローソン標準価格・税込）

《カロリー》1包装当り234kcal

《アレルギー情報》卵、乳成分、小麦 ※その他「大豆・ゼラチン」を含む

※沖縄地域のローソンでは279円（ローソン標準価格・税込）

Uchi Café×八天堂 とろけるカスタードクリームケーキ

カスタードを楽しめる八天堂初のカップスイーツ。

《発売日》4月2日（火）以降順次発売

《価格》322円（ローソン標準価格・税込）

《カロリー》1包装当り216kcal

《アレルギー情報》卵、乳成分、小麦 ※その他「大豆・ゼラチン」を含む

※沖縄地域のローソンでは354円（ローソン標準価格・税込）

Uchi Café×八天堂 とろけるカスタード大福

カスタード風ムースとカスタードソースを楽しめる大福。

《発売日》4月2日（火）以降順次発売

《価格》203円（ローソン標準価格・税込）

《カロリー》1包装当り165kcal

《アレルギー情報》卵、乳成分、小麦 ※その他「大豆・ゼラチン」を含む

※沖縄地域のローソンでは取り扱いなし

Uchi Café×八天堂 どらもっち カスタード

もちもち生地とカスタードを味わうどらもっち。

《発売日》4月2日（火）以降順次発売

《価格》225円（ローソン標準価格・税込）

《カロリー》1包装当り259kcal

《アレルギー情報》卵、乳成分、小麦 ※その他「大豆・やまいも」を含む

アンド栄光 北海道シューアイス

北海道産乳原料を使用したミルクアイスを香ばしく焼き上げたシュー皮に詰め込んだ商品。

《発売日》4月2日（火）以降順次発売

《価格》338円（ローソン標準価格・税込）

《カロリー》1個当り62kcal

絶対食べたい！

『ローソン』の新作スイーツ、これはもう買うしかない…。ローソンさん最高です！

Information

『ローソン』新商品

《発売日》2024年4月2日（火）以降順次発売

※写真はイメージ

※店舗、地域により取扱いのない場合あり

※地域により予告なく販売終了になる場合あり

※ローソン標準価格とはローソンがフランチャイズチェーン本部として各店舗に対し推奨する売価のこと