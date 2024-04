AMPERS＆ONE、2ndシングル「ONE HEARTED」でカムバック“音楽番組で初の1位を取りたい”

新人ボーイズグループAMPERS&ONEが、2ndシングル「ONE HEARTED」でカムバックした。タイトル曲「Broken Heart」は、ダイナミックなリズムと重みのあるベースラインがメンバーたちの個性的な声と調和したヒップホップダンスナンバーだ。一目惚れした後、故障したように一日中胸がドキドキしているという率直な歌詞を通じて、恋に落ちたブルドーザーのような姿を表現した。この他にも、キャッチーなメロディが印象的な「Crazy Stupid Fun」、恥ずかしい気持ちを表現した「Someday」など、計3曲が収録された。

2ndシングル「ONE HEARTED」は恋に落ち、相手に一途な思いを寄せる彼らの率直でダイナミックな姿をビジュアルと音楽で表現した作品だ。1stシングル「AMPERSAND ONE」とは正反対の、強烈かつパワフルなパフォーマンスによるイメージチェンジが際立つ。ナ・カムデン:まず、デビュー後初めてのカムバックですので、デビューした時とは違って、成長した僕たちの実力を早くお見せしたいという気持ちが一番大きいです。個人的には、デビュー活動の時、自分に足りないと感じた部分がありましたので、今回のカムバックを通じて、多くの方たちに僕たちAMPERS&ONEの成長を見守っていただきたいです。ブライアン:僕はカムバックが早かったと思いました。それだけ2ndシングルのため一生懸命に準備し、もっとカッコよくなったと思いますので、成長したAMPERS&ONEの姿を楽しみにしていてください。チェ・ジホ:僕たちの初のカムバックですので、すごく楽しみです。1stシングルとは全く異なるコンセプトですし、メンバー全員がすごく一生懸命に準備しましたので、ファンの皆さんの反応が楽しみです。早くステージに立ちたいです!ユン・シユン:今回のタイトル曲「Broken Heart」が、音楽ジャンルもパフォーマンスも本当に素敵なので、早くファンの皆さんにお見せしたいと思っていました。ついにお見せすることになって、すごく嬉しいです。Kyrell:僕たちがもうカムバックすることになり、とてもワクワクしています。デビューした時は、みんな初めてだったので少しぎこちなくて、分からないことも多かった記憶があります。一度活動しましたので、今回は十分準備しましたし、僕たちのもっと素敵で面白い姿をお見せできると思います。MACKIAH:カムバックすることになって、本当に楽しみです。ファンの方々にもっとカッコよくなった姿をお見せできて嬉しいです!キム・スンモ:最のカムバックですので、本当に一生懸命に準備しました。デビュー曲とは異なる雰囲気の楽曲で、ファンの方々も気に入ってくださると思うので楽しみです。ナ・カムデン:一番記憶に残っている瞬間は、日本に行ってショーケースを行って、様々なサイン会を通じてAMPERS&ONEを知ってもらうことができた時です。日本語もたくさん学びましたが、これからも色々な外国語を学んで多くの国の方々ともっとコミュニケーションしたいです!ブライアン:僕は中国に行った時が一番記憶に残っています。美味しいものも食べてツアーもして、本当に満足しました。MACKIAH:一番記憶に残っている瞬間は、AMPERS&ONEの初のミニファンミーティングをした時です! その日はすごく寒かったにもかかわらず、多くのファンの方々が僕たちのために待っていてくださって感動しました。Kyrell:僕たちのパフォーマンス力がすごく成長したと思います。僕たちのダンスや歌、表情のすべてが成長しましたし、より力強いパフォーマンスをお見せできると思います。ユン・シユン:今回の活動では、音楽番組でカメラをもっとちゃんと見つけたいと思っているので、音楽番組が一番楽しみです。キム・スンモ:やはりステージ上での実力が向上したと思います。今回は前回の活動で得たノウハウをもとに、よりかっこよく成長した姿をお見せできると思います。ブライアン:僕は自分のパートである「Out my mind」が一番好きです。なぜなら、この部分でちょうど歌の雰囲気が変わって、僕の声だけが出てきて集中させる感じになるので、このパートの雰囲気が一番気に入っています!ユン・シユン:タイトル曲に「Bounce」という部分が何度も入りますが、この部分が歌のポイントになっていると思うので好きです。MACKIAH:僕はフックの部分が大好きです。この部分の振り付けを見ると、メンバーたちがお互いに交差して、かっこよく演出しているからです。ナ・カムデン:レコーディングをしながらデビュー曲「On And On」とは違って、より強烈に合唱するところがありましたが、ブライアン、MACKIAH、シユンと一緒にレコーディング室に入って、コーラス部分を大きくシャウトしたのが面白かったです。それだけ良い仕上がりだったと思うので、満足した瞬間でした。ブライアン:タイトル曲「Broken Heart」をレコーディングした時を思い出します。僕が「Broken broken broken」の部分をうまくこなせて、事務所の皆さんに褒めてもらったことを覚えています。ユン・シユン:ミュージックビデオの撮影をしながらみんなでフリースタイルで踊りながら遊ぶシーンを撮ったのが印象深かったです。特にメンバーたちやダンサーの方々、監督やスタッフの方々が一緒に呼応してくださって、本当に楽しく撮りました。Kyrell:先輩たちのミュージックビデオや映画を見る時、完全に顔のみをクローズアップする時があるんです。僕はいつもそのようなシーンを見ながら「わあ、カメラが本当に近くにあるのに、なぜプレシャーを感じていないんだろう」と思っていました。今回のミュージックビデオを撮影する時、目の横をクローズアップするカットを初めて撮ったのですが、本当に難しかったです。表情に気を使うようになりますし、肌もきれいに映っているだろうかと心配しましたが、カッコよく撮れていたので嬉しいです。ナ・カムデン:今回のカムバックではデビュー曲「On And On」と違ってずっとパワフルなパフォーマンスですので、息を合わせることが重要でした。それと同時にそれぞれが活かせるポイントにも気を使いました。ジェスチャーを研究し、それぞれのパートをより際立たせるよう努力しました。また、パートのなめらかな連結にも重点を置いて練習したので、その部分を見ていただきたいです。チェ・ジホ:僕はタイトル曲を聞いた時、何かにはまってすべてが速く動く慌ただしい状況の中で、自分一人が主人公のようにスローモーションで動いているような感じがしました。そのためパフォーマンスをする時、より大きな動作で少しクレイジーな感じを与えられるよう、ディテールを加えるなど努力しました。MACKIAH:コーラス部分で僕たちのエネルギーと力がきちんと伝わるように気を使いました。また、踊る時はそれぞれのジェスチャーにも力を入れましたので、その2つの部分を重点的に見ていただきたいと思います。チェ・ジホ:僕は今回、生まれて初めて脱色をしました。初めてやってみましたが、仕上がりに満足しているので嬉しいです。また、今回のアルバムに没頭して一生懸命に準備しただけに、ファンの皆さんに新しい姿をお見せすることができると思ってワクワクしていました。Kyrell:僕はデビューした頃からファンの皆さんに肯定的な“ハッピーウイルスKyrell”の姿をお見せしましたが、僕の普段の姿なので、とても楽で良かったです。逆に今回のコンセプトフォトとミュージックビデオを撮りながら、主に悲しく、怒った演技をしましたが、本当にカッコよく仕上がったと思います。そのため今回は、AMPERS&ONEの新たな魅力をお見せすることができると思うので楽しみです。キム・スンモ:今回のアルバムはパフォーマンスがとてもカッコいいと思います。特にジェスチャーの研究をたくさんし、練習しました。ナ・カムデン:僕たちAMPERS&ONEならではの強みは、ビジュアルとフィジカルではないかと思います! 特に今回のカムバックを通じて、ビジュアルもたくさん気を使いました。また僕たちメンバーのほとんどが運動をしていて、フィジカルもさらに成長させました!ユン・シユン:僕たちの格別なケミストリー(ケミ、相手との相性)が強みだと思い、何より一番重要な強みはビジュアルだと思います。Kyrell:AMPERS&ONEンの率直でフレンドリーな性格が強みだと思います。僕たちはファンとコミュニケーションをとって一生懸命に努力し、いつも真心を見せるチームです。チェ・ジホ:音楽番組で1位になりたいです!ブライアン:個人的に僕の修飾語として“カリスマブライアン”と呼んでいただければ嬉しいです。キム・スンモ:今回のアルバム活動を通じて、新人らしくないかっこいい姿をお見せしたいですし、今よりもっと多くの方々が僕たちを愛してくれるよう努力します。ナ・カムデン:僕たちAMPERS&ONEが4ヶ月ぶりにカムバックすることになりましたが、待ってくださって本当にありがとうございます。今回のカムバックの時、ファンの皆さんを驚かせられるよう、一生懸命に準備したステージをお見せします! 楽しみにしていてください。ブライアン:今回のアルバムで僕たちのギャップのある魅力をたくさんお見せしますので、楽しみにしてください!チェ・ジホ:ついに僕たちがたくさんの準備を終えて、2ndシングル「ONE HEARTED」でカムバックすることになちました! 長い間待ってくださっただけに、本当に一生懸命に準備しましたので楽しみにしてください。待っていてくれてありがとうございます。ユン・シユン:短いといえば短く、長いといえば長いと言える空白期でした。待っていてくださって本当にありがとうございます。練習する時も、早くカムバックしてファンの皆さんにお見せしたいとメンバーたちとたくさん話していました。今回の2ndシングルは本当に一生懸命に準備しましたので、ファンの方々が今回のアルバムとパフォーマンスをご覧になって、喜んでくださることを願っています。これからもいつも頑張って、素敵な姿をたくさんお見せします。いつもありがとう。そして愛してます!Kyrell:皆さん、たくさん待っていてくれましたよね? 今回はさらにクールなパフォーマンスを準備しましたので、たくさん愛してください! ミュージックビデオも楽しくご覧になって、収録曲もお楽しみください!MACKIAH:待ってくださって本当にありがとうございます。待ってくださった分だけ、僕たちが楽しくかっこいい姿でお返しします、ありがとうございます!キム・スンモ:皆さん、僕たちが最初のカムバックをすることになりました〜。僕たちに注目していただき、愛してください。僕も頑張って、AMPERS&ONEとして皆さんに喜びを与えます! ありがとうございます。