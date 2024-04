【プレミアリーグ第31節プレビュー】ミッドウィーク開催！　シティvsビラに、苦境の名門対決！

先週末に行われた第30節はマンチェスター・シティvsアーセナルの首位攻防戦が痛み分けに終わった結果、リバプールが首位奪還に成功。トップ4争いではアストン・ビラ、トッテナムが勝利を挙げた一方、マンチェスター・ユナイテッドを含む6位以下のチームが勝ち点を取りこぼして勝ち点差が広がっている。4月最初の今節はミッドウィーク開催となり、インターナショナルマッチウィーク明けの前節から準備期間も少なく、各クラブの総合力が試される。そういった中、優勝争いとトップ4争いに大きな影響を与えるマンチェスター・シティvsアストン・ビラが最注目カードだ。

シティ(勝ち点64)は前節、アーセナル(勝ち点65)とのホーム開催の首位攻防戦を0-0で終え、リバプール戦(1-1)に続く2試合連続ドロー。3位からの浮上を逃す結果となった。ボール支配を優先した前半、2人のアタッカー投入で勝負に出た後半と用意してきたプラン通りの戦いとなったが、堅守攻略に手を焼いて要塞エティハドで58試合ぶりに無得点に終わるなど勝ち切ることができなかった。これにより逆転での4連覇には、残り試合で全勝且つライバル2チームの取りこぼしが必須となった。3試合ぶりの白星を狙う今節は前回対戦で0-1のスコア以上に圧倒された因縁の相手とのリベンジマッチに臨む。シュート2本に対して、被シュート22本と惨敗した前回対戦に比べて相手の勢いは落ちているが、インテンシティの部分で再び劣勢を強いられれば、ホームゲームとは言えども難しい戦いを強いられるはずだ。対するアストン・ビラは前節、上位相手に強さを見せる曲者ウォルバーハンプトン相手に2-0の快勝。リーグ戦3試合ぶりの白星を挙げた。拮抗した前半にFWディアビの強烈なミドルシュートで先制点を挙げると、後半半ばにツキにも恵まれたDFコンサのゴールで追加点。以降は盤石の試合運びでクリーンシートを達成した。難所エティハドでのタフな試合となるが、プレー強度で相手を上回ってセットプレー、カウンターの形からゴールを奪い切って連勝といきたい。その大一番と共に注目カードとなるのが、11位のチェルシーと6位のマンチェスター・ユナイテッドによる名門対決だ。チェルシーは前節、ホームで降格圏に沈む19位のバーンリーと対戦。前半に退場者を出した相手にMFパーマーの2ゴールによって2度のリードを得たが、一人少ない相手に追いつかれる失態を演じてホームサポーターにブーイングを浴びる中、2-2のスコアで試合を終えた。FAカップで優勝の可能性はあるものの、リーグ戦でのヨーロッパ出場権獲得は絶望的な状況に。そういった苦境で臨むホームゲームでは赤い悪魔をしっかりと叩いて悪い流れを断ち切りたい。一方、ユナイテッドは前節、ブレントフォードと敵地で対戦。試合を通じて相手の徹底された堅守速攻スタイルに大苦戦すると、被シュート27本と防戦一方の展開を強いられ、守護神オナナの好守とポスト・クロスバーに救われて辛くも失点を回避。その後、後半アディショナルタイムにMFマウントの加入後初ゴールで先制に成功したが、直後に失点を喫して痛恨の1-1のドローに終わった。低調なパフォーマンスに加え、公式戦連勝もストップし、厳しい状況でミッドウィーク開催の名門対決に臨む。この試合ではフィールドプレーヤーの奮起に加え、スタンフォード・ブリッジ初帰還のマウントの活躍に期待したいところだ。ライバル2チームの潰し合いによって首位奪還に成功したリバプール(勝ち点67)は、最下位に沈むシェフィールド・ユナイテッドとのホームゲームで首位キープを狙う。前節のブライトン戦では開始早々にFWウェルベックに先制点を奪われたが、攻勢に転じた前半半ばにFWルイス・ディアスのゴールで追いつく。後半は一度流れを失いかけたが、MFマク・アリスターの見事なお膳立てからエースFWサラーの決めたゴールによって逆転。トドメは刺せなかったものの、難敵との接戦を2-1で制して白星を取り戻した。週末にFAカップのリベンジマッチとなるユナイテッド戦を控える中、最下位相手の一戦では幾つかのポジションでターンオーバーが見込まれるが、地力の差に加えて圧倒的なホームアドバンテージを考えれば、取りこぼしの可能性は低い。そのリバプールを2ポイント差で追うアーセナルは、再び降格圏の18位に転落したルートン・タウンとのホームゲームで仕切り直しの白星を狙う。前述のシティ戦では難所エティハドから勝ち点1を持ち帰ったが、リーグ連勝が「8」でストップした。シティ相手にソリッドな守備で無失点に抑え込んだことは大きな自信となったが、攻撃面に関してはボール保持、アタッキングサードでのクオリティの部分に課題を残しており、前節トッテナム相手に粘り強い守備で善戦した昇格組との一戦では攻撃陣の奮起に期待したい。なお、冨安健洋、橋岡大樹の元シント=トロイデンDF2人はいずれも前節途中出場しており、日本代表同士のピッチ上での競演にも注目が集まるところだ。5位のトッテナムは、7位のウェストハムとのロンドン・ダービーで連勝と共に4位浮上を狙う。ルートンと対戦した前節は立ち上がりに先制される厳しい展開となったが、FWブレナン・ジョンソンやMFロ・チェルソと途中出場の選手の活躍もあって後半終盤のエースFWソン・フンミンのゴールで2-1の逆転勝利を収めた。前回対戦で1-2の逆転負けを喫するなど近年やや苦手とするハマーズとの対戦ではDFファン・デ・フェンの復帰も見込まれており、うまくメンバーを入れ替えながら難所ロンドン・スタジアム攻略といきたい。対するウェストハムは直近のリーグ戦3試合未勝利と調子が下降気味。とりわけ、前節のニューカッスル戦は3-1のリードから後半終盤の連続失点で逆転負けするショックが残る敗戦を経験。MFパケタ、MFクドゥス、FWボーウェンの好調トリオに加え、長期離脱明けのFWアントニオもコンディションを上げているが、集中力と安定感を欠く守備の立て直しは急務だ。◆プレミアリーグ第31節4/2(火)《27:30》ノッティンガム・フォレスト vs フルアムニューカッスル vs エバートン《27:45》ボーンマス vs クリスタル・パレスバーンリー vs ウォルバーハンプトン《28:15》ウェストハム vs トッテナム4/3(水)《27:30》アーセナル vs ルートン・タウンブレントフォード vs ブライトン《28:15》マンチェスター・シティ vs アストン・ビラ4/4(木)《27:30》リバプール vs シェフィールド・ユナイテッド《28:15》チェルシー vs マンチェスター・ユナイテッド